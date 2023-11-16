Рубль, вероятно, продолжит укрепление в четверг - ПСБ

Рубль, вероятно, продолжит укрепление по отношению к доллару США в течение торговой сессии в четверг, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Национальная валюта продолжает тяготеть к развитию фазы укрепления в четверг утром. Склонны ждать сохранение давления на доллар. Целью дня по американской валюте видим переход в более низкий диапазон, зону 87,5-88,5 руб./$1, - указывает аналитик. - В целом рассчитываем, что пара доллар/рубль ближе к налоговому периоду (28 ноября) сумеет пойти ниже и сможет приблизиться к 83-85 руб./$1 (зоне, выглядящей, по нашему мнению, базовой технической целью отката)".

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