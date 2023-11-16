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16 ноября 2023 года 09:49

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 16 ноября. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внутренних и внешних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду на хорошей статистике, при этом Dow Jones достиг максимума за последние два месяца. Цены производителей в США (индекс PPI) в октябре опустились на 0,5% относительно предыдущего месяца. Темпы падения стали максимальными с апреля 2020 года. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали рост на 0,1%. Опубликованные данные говорят о дальнейшем ослаблении инфляции в стране.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в ноябре увеличился до плюс 9,1 пункта по сравнению с минус 4,6 пункта месяцем ранее, сообщил местный Федеральный резервный банк. Это самый высокий уровень с апреля. Эксперты предполагали, что индекс останется в отрицательной зоне. Розничные продажи в США в октябре уменьшились на 0,1% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли. Консенсус-прогноз предполагал более значительное снижение - на 0,3%. Сокращение розничных продаж было отмечено впервые за семь месяцев, однако спад вряд ли продолжится, учитывая приближение сезона рождественских праздников, отмечает Market Watch.

Признаки ослабления инфляционного давления усилили уверенность аналитиков в том, что Федеральная резервная система закончила цикл повышения процентных ставок. При этом рынок сейчас оценивает в 47% вероятность снижения ставки в мае следующего года с нынешнего уровня в 5-5,25% годовых по сравнению с 32% месяц назад, по данным по данным CME Fed Watch.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в четверг, инвесторы оценивают статданные и итоги переговоров лидеров США и Китая. Японский фондовый индекс Nikkei 225 по итогам торгов опустился на 0,3%. Южнокорейский фондовый индекс Kospi снижается менее чем на 0,1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,8%.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет в ходе торгов 0,5%, гонконгский Hang Seng - 1%. Инвесторы фиксируют прибыль после того, как накануне Hang Seng достиг максимума за месяц. Президент США Джо Байден в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином признал, что Соединенные Штаты и Китай находятся в состоянии конкурентной борьбы, но выразил надежду, что она не перерастет в конфликт между двумя странами, сообщил Белый дом. При этом Байден подчеркнул, что "США всегда будут отстаивать свои интересы, свои ценности, а также своих союзников и партнеров".

В свою очередь Си Цзиньпин отметил, что "у Китая нет планов превзойти или свергнуть Соединенные Штаты, и Соединенные Штаты не должны замышлять подавление или сдерживание Китая", сообщило агентство "Синьхуа". Он выразил надежду на отмену односторонних санкций против Китая, а также обеспечение условий для "честной, справедливой и недискриминационной среды" для китайских предприятий в США.

Цены на нефть эталонных марок продолжают опускаться в четверг после первого за пять сессий снижения накануне. Негативом для рынка стали данные министерства энергетики США, показавшие увеличение запасов нефти в стране до максимального уровня с августа. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск в четверг составила $80,61 за баррель, что на 0,7% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. В среду цена этих контрактов снизилась на 1,6%, до $81,18 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 0,73%, до $76,1 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов опустилась на 2%, до $76,66 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на неделе, завершившейся 10 ноября, увеличились на 3,6 млн баррелей, говорится в докладе Минэнерго. Неделей ранее они выросли на 13,87 млн баррелей. Таким образом, повышение запасов за две недели составило 17,5 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидали роста нефтяных резервов за этот период на 4,5 млн баррелей. Тем временем, запасы бензина и дистиллятов в США сократились по итогам обеих недель. Минэнерго США в среду опубликовало данные о запасах сразу за две недели.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 15 ноября снизилась в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 6,009 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,655 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился на 0,13% и составил 105,88 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,1%, опустившись до 863,45 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "РЖД-001P-02R" (-1,33%), "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (-0,79%) и "Новотранс-001Р-03" (-0,7%), а в лидерах повышения - облигации "Роснефть-002Р-03" (+0,92%), "АФК Система-1Р-24" (+0,33%) и "Аэрофлот П01-БО-01" (+0,26%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Интерлизинг" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001P-07 объемом 4,5 млрд рублей на уровне 16% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 17,23% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 12-36-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости, в результате чего индикативная дюрация составит около 1,7 года. Сбор заявок на выпуск прошел 14 ноября. При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 16,5% годовых, а объем выпуска планировался в размере 3,5 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 16 ноября.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 1-28-го купонов 7-летних облигаций серии 001P-29R на уровне 12,55% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 15 ноября без премаркетинга. Объем займа не раскрывается. Техразмещение выпуска запланировано на 24 ноября.

ООО "Соби-лизинг" 21 ноября планирует начать размещение 3-летних облигаций серии 001P-03 объемом 150 млн рублей. Датой окончания размещения станет 18 марта 2024 года или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-го купона установлена на уровне 17,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение: по 3% от номинала будет погашено в даты окончания 4-35-го купонов, еще 4% номинала в дату завершения 36-го купона.

Совкомбанк установил ставку 19-20-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 13,75% годовых. Банк разместил 10-летний выпуск номинальным объемом 10 млрд рублей в мае 2019 года (с учетом досрочных погашений объем на текущий момент составляет 9,949 млрд рублей). Ставка текущего купона - 9% годовых, купоны квартальные. По выпуску 28 ноября предстоит исполнение оферты.

ООО "Инвестиционная группа "Инсайт" установило ставку 4-го купона облигаций 1-й серии на уровне 20% годовых. Кроме того, установлен порядок расчета ставок 5-20-го купонов, ставки будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5 процентных пунктов. По выпуску предстоит оферта с исполнением 4 декабря. Компания в конце февраля текущего года завершила размещение 5-летних бондов 1-й серии номинальным объемом 53 млрд рублей, реализовав 20,75% выпуска на 11 млрд рублей. Размещение прошло по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

ООО "Биннофарм групп" установило ставку 9-12-го купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 14% годовых. Пятнадцатилетний выпуск на 3 млрд рублей компания разместила в ноябре 2021 года по ставке квартального купона 9,9% годовых до оферты с исполнением 27 ноября 2023 года. Период предъявления облигаций к оферте - с 16 по 22 ноября.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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