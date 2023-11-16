"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Магнита" с прогнозной стоимостью 6640 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 12% от текущего уровня, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании Анны Буйлаковой.

"Продовольственный ритейлер отчитался о результатах за 3К23 и 9М23. Результаты весьма скромные, выручка в текущем году растет ощутимо медленнее, чем у X5 Retail Group, в то же время "Магнит" демонстрирует достаточно стабильную операционную и чистую рентабельность, что в целом подтверждает наши прогнозы на 2023 год", - отмечает эксперт.

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