Dow Jones достиг максимума за 2 месяца

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в среду. Рынки акций АТР снижаются в четверг. Цены на нефть продолжают снижение в четверг утром.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду на хорошей статистике, при этом Dow Jones достиг максимума за последние два месяца.

"Инфляция на данный момент снова снижается, а экономика на данный момент продолжает расти уверенными темпами, поэтому единственное логичное направление для акций - это рост, - заявил директор по инвестициям Independent Advisor Alliance Крис Заккарелли. - Прогнозировавшаяся всеми на 2023 год рецессия так и не материализовалась". "И хотя каждый год без рецессии на один год приближает нас к следующей, прогнозистам следует с меньшей уверенностью" говорить о возможности экономического спада в 2024 году, добавил он.

Цены производителей в США (индекс PPI) в октябре опустились на 0,5% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство труда в среду. Темпы падения стали максимальными с апреля 2020 года.

Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали рост на 0,1%. Опубликованные данные говорят о дальнейшем ослаблении инфляции в стране, отмечает Trading Economics.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в ноябре увеличился до плюс 9,1 пункта по сравнению с минус 4,6 пункта месяцем ранее, сообщил местный Федеральный резервный банк. Значение индикатора выше нулевой отметки говорит об улучшении условий ведения бизнеса в регионе. Это самый высокий уровень с апреля. При этом эксперты предполагали, что индекс останется в отрицательной зоне, согласно результатам опросов Trading Economics и The Wall Street Journal.

Розничные продажи в США в октябре уменьшились на 0,1% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли. Консенсус-прогноз предполагал более значительное снижение - на 0,3%.

Сокращение розничных продаж было отмечено впервые за семь месяцев, однако спад вряд ли продолжится, учитывая приближение сезона рождественских праздников, отмечает Market Watch.

Признаки ослабления инфляционного давления усилили уверенность аналитиков в том, что Федеральная резервная система закончила цикл повышения процентных ставок. При этом рынок сейчас оценивает в 47% вероятность снижения ставки в мае следующего года с нынешнего уровня в 5-5,25% годовых по сравнению с 32% месяц назад, по данным по данным CME Fed Watch.

Котировки акций Target Corp. (SPB: TGT) взлетели в среду на 17,8%. Компания, владеющая одной из крупнейших в США сетей дисконтных магазинов, по итогам третьего финквартала, завершившегося 28 октября, увеличила чистую прибыль в 1,4 раза, что превзошло ожидания.

Цена акций Goodyear Tire & Rubber Co. (SPB: GT) выросла на 2,8%. Производитель автомобильных шин представил план трансформации, направленный на оптимизацию портфеля, значительное увеличение прибыли и сокращение доли заемных средств. Также компания объявила о том, что главный исполнительный директор, президент и председатель совета директоров Ричард Крамер покинет ее в 2024 году.

Бумаги TransUnion (SPB: TRU) подорожали на 2,4% после того, как кредитное агентство сообщило о намерении сократить примерно 1,3 тыс. человек, что составляет около 10% штата.

Акции производителя одежды и обуви V.F. Corp. (SPB: VFC) подскочили в цене более чем на 14% после того, как аналитики JPMorgan улучшили рекомендацию для них до "нейтрально" с "ниже рынка".

В то же время цена бумаг Advance Auto Parts (SPB: AAP) упала на 4,7%. Ритейлер автомобильных запчастей и аксессуаров неожиданно зафиксировал чистый убыток в третьем финквартале (закончился 7 октября) на фоне роста расходов и ухудшил годовой прогноз.

TJX Cos. (SPB: TJX), сеть магазинов товаров по сниженным ценам, в третьем финквартале (завершился 28 октября) увеличила чистую прибыль на 12%, однако прогноз на текущий период не оправдал ожидания экспертов. Акции дискаунтера подешевели на 3,3%.

Dow Jones Industrial Average в среду увеличился на 163,51 пункта (на 0,47%) - до 34991,21 пункта. Лидерами подъема среди компонентов индекса стали акции Walt Disney Co. (SPB: DIS) и Intel Corp. (SPB: INTC), подорожавшие на 3,1% и 3% соответственно.

Значение Standard & Poor''s 500 за день повысилось на 7,18 пункта (на 0,16%) и составило 4502,88 пункта.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 9,45 пункта (на 0,07%) - до 14103,84 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в четверг, инвесторы оценивают статданные и итоги переговоров лидеров США и Китая.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет в ходе торгов 0,5%, гонконгский Hang Seng - 1%. Инвесторы фиксируют прибыль после того, как накануне Hang Seng достиг максимума за месяц, отмечает Trading Economics.

Президент США Джо Байден в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином признал, что Соединенные Штаты и Китай находятся в состоянии конкурентной борьбы, но выразил надежду, что она не перерастет в конфликт между двумя странами, сообщил Белый дом.

При этом Байден подчеркнул, что "США всегда будут отстаивать свои интересы, свои ценности, а также своих союзников и партнеров".

В свою очередь Си Цзиньпин отметил, что "у Китая нет планов превзойти или свергнуть Соединенные Штаты, и Соединенные Штаты не должны замышлять подавление или сдерживание Китая", сообщило агентство "Синьхуа".

Он выразил надежду на отмену односторонних санкций против Китая, а также обеспечение условий для "честной, справедливой и недискриминационной среды" для китайских предприятий в США.

В Гонконге существенное снижение демонстрируют акции Xiaomi (SPB: 1810) (-6,7%), CSPC Pharmaceutical (-6,5%), JD Health (-5,3%) и Li Ning (-4,6%).

Лидерами снижения в Шанхае выступают бумаги Longi Green Energy (-2,3%), ChongQing Changan (-1,8%), Chengdu Hi-Tech (-4,4%), Shenzhen Wongtee (-5%) и China Bester Group (-1,1%).

Японский фондовый индекс Nikkei 225 опускается на 0,2%.

Как сообщалось, объем японского экспорта в октябре увеличился на 1,6% в годовом выражении. Рост показателя был отмечен по итогам второго месяца подряд и оказался лучше консенсус-прогноза, составлявшего 1,2%. Импорт в прошлом месяце упал на 12,5%. Аналитики в среднем ожидали сокращения импорта на 12,2% после падения на 16,6% в сентябре. Показатель снижается семь месяцев кряду.

Лидерами снижения в Токио в четверг выступают бумаги M3 Inc. (-4,9%), Sapporo Holdings (-3,9%), Kikkoman (-3,3%), Citizen Watch и Daiichi Sankyo (-3,2%).

Южнокорейский фондовый индекс Kospi снижается менее чем на 0,1%. Котировки акций Samsung Electronics растут на 0,6%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 теряет 0,8%.

Как стало известно в четверг, безработица в Австралии в октябре выросла на 3,7% с 3,6% месяцем ранее, совпав с ожиданиями аналитиков.

Акции BHP Group подешевели на 0,6%, Rio Tinto - на 0,4%.

Цены на нефть продолжают опускаться в четверг после первого за пять сессий снижения накануне.

Негативом для рынка стали данные министерства энергетики США, показавшие увеличение запасов нефти в стране до максимального уровня с августа.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск в четверг составляет $80,54 за баррель, что на $0,64 (0,79%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. В среду цена этих контрактов снизилась на $1,29 (1,6%), до $81,18 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,63 (0,82%), до $76,03 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов опустилась на $1,6 (2%), до $76,66 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на неделе, завершившейся 10 ноября, увеличились на 3,6 млн баррелей, говорится в докладе Минэнерго. Неделей ранее они выросли на 13,87 млн баррелей. Таким образом, повышение запасов за две недели составило 17,5 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидали роста нефтяных резервов за этот период на 4,5 млн баррелей, отмечает Market Watch.

Тем временем, запасы бензина и дистиллятов в США сократились по итогам обеих недель.

Минэнерго США в среду опубликовало данные о запасах сразу за две недели.