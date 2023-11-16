Рубль незначительно меняется к доллару и юаню на старте торгов в ожидании новых драйверов

Москва. 16 ноября. Доллар США и юань меняются слабо на Московской бирже утром в четверг, рубль близок к стабильности в ожидании новых сигналов, способных задать направление.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 89,43 руб./$1 (-3,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 3,15 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,4 коп. - до 12,32 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта на старте торгов демонстрирует боковую динамику в ожидании стимулов к движению. Участники рынка ждут новых сигналов, способных сдвинуть текущее равновесие, в том числе от Центробанка России на заседании Госдумы в четверг, а также от Евросоюза, который наметил оглашение нового пакета антироссийских санкций на пятницу. Этот вопрос значится в повестке заседания комитета постоянных представителей стран ЕС (Coreper).

Евросоюз в рамках нового пакета антироссийских санкций предлагает ввести запрет на экспорт в РФ некоторых типов станков и деталей к ним, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на внутренние европейские документы. По информации издания, в проект предложений по новому пакету также включен запрет на поставки российских алмазов с 1 января.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил включить в санкционные списки по России более 120 физических и юридических лиц, сообщает Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС). Помимо этого, Боррель вместе с Еврокомиссией предлагают принять ограничения на импорт и экспорт дополнительных категорий товаров, а также одобрить меры по повышению эффективности "потолка цен" на нефть РФ и по противодействию обходу санкций. Кроме того, предложения включают санкции в отношении представителей российского военного и оборонного сектора, а также IT-сферы.

Новостной фон в четверг для валютного рынка будет формироваться с учетом выступления главы Банка России Эльвиры Набиуллиной на заседании Госдумы. Будет заслушан доклад об основных направлениях единой денежно-кредитной политики (ДКП) на 2024-2026 годы с тремя вариантами сценария: базовым, рисковым и "усилением фрагментации".

В центре внимания трейдеров также итоги переговоров президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина "на полях" саммита АСЕАН. Одним из острых вопросов стал Тайвань. Байден заявил, что США признают существование одного Китая и что эта политика остается неизменной. Глава Китая заметил, что Соединенные Штаты должны практическими действиями подтвердить заявления по тайваньскому вопросу - "прекратить вооружать Тайвань и поддержать мирное воссоединение Китая". Позицию руководителя процитировал МИД КНР. Не осталась без внимания и тема Украины. Президент Байден подтвердил, что Соединенные Штаты наряду с союзниками и партнерами будут продолжать поддерживать Украину, говорится в пресс-релизе Белого дома по итогам переговоров.

Байден и Цзиньпин договорились "поощрять и укреплять диалог и сотрудничество" между Китаем и США. Кроме того, стороны намерены возобновить общение на высоком уровне между вооруженными силами, значительно увеличить число авиарейсов, а также активизировать усилия по преодолению климатического кризиса.

Си Цзиньпин обратил внимание Байдена на то, что "Соединенные Штаты постоянно принимают меры против Китая в плане экспортного контроля, односторонние санкции, которые серьезно вредят законным интересам Китая", говорится в сообщении внешнеполитического ведомства КНР.

По словам лидера США, хоть у него и Си Цзиньпина есть разногласия, "их встречи всегда были откровенными, прямолинейными и полезными". В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что отношения Китая и США - "наиболее важные двусторонние отношения в мире" - следует рассматривать в контексте "ускорения глобальных трансформаций, невиданных за столетие".

Он отметил, что отношения КНР и США всегда испытывали те или иные проблемы. "Для таких крупных стран, как Китай и США, повернуться спиной друг к другу - это не вариант", - уточнил Си Цзиньпин. Председатель КНР добавил, что верит в "светлое будущее" отношений двух стран.

На мировых рынках преобладает негатив, однако дополнительным фактором поддержки рубля вместе с ранее принятыми мерам валютного регулирования стала свежая порция статданных. Минэкономразвития повысило оценку роста ВВП РФ за январь-сентябрь до 2,9% с 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Росстат ранее в среду опубликовал предварительную оценку роста ВВП РФ в III квартале 2023 года (при этом Росстат не публиковал данные за 9 месяцев) - рост на 5,5% в годовом выражении после роста на 4,9% во II квартале и снижения на 1,8% в I квартале.

"Российская экономика продолжает активно расти. Основными драйверами экономики продолжают выступать отрасли, направленные на развитие экономики предложения: сектор обрабатывающих производств, строительство и сельское хозяйство. Поддержку экономике оказывает рост потребительской активности, которая обеспечивается гибкостью отечественного рынка труда и ростом реальных денежных доходов населения", - приводится в сообщении Минэкономразвития комментарий замминистра Полины Крючковой.

Инфляция в РФ с 8 по 13 ноября (из-за праздника сроки замера составили 6 дней) замедлилась до 0,23% с 0,42% с 30 октября по 7 ноября (также из-за праздника замер был за 8 дней), соответствующие данные приводятся в сообщении Росстата.

Нефтяные котировки снижаются после публикации данных министерства энергетики о запасах энергоносителей за последние две недели. Коммерческие запасы нефти в США на неделе, завершившейся 10 ноября, увеличились на 3,6 млн баррелей, говорится в докладе Минэнерго. Неделей ранее запасы выросли на 13,87 млн баррелей. Таким образом, повышение запасов за две недели составило 17,5 млн баррелей. Тем временем, резервы бензина и дистиллятов в США сократились по итогам обеих недель.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $80,59 за баррель, что на 0,73% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $76,23 за баррель, что на 0,56% ниже итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в четверг наблюдается пессимистичный настрой: китайский CSI 300 ослабел на 0,96%, японский Nikkei 225 понизился на 0,77%, гонконгский Hang Seng снижается на 1,59%, южнокорейский Kospi уменьшился на 0,27%, австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,69%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 повысился на 0,16%.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду на хорошей статистике, при этом Dow Jones достиг максимума за последние два месяца. Цены производителей в США (индекс PPI) в октябре опустились на 0,5% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство труда в среду. Темпы падения стали максимальными с апреля 2020 года. Опубликованные данные говорят о дальнейшем ослаблении инфляции в стране, отмечает Trading Economics.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в ноябре увеличился до плюс 9,1 пункта по сравнению с минус 4,6 пункта месяцем ранее, сообщил местный Федеральный резервный банк. Значение индикатора выше нулевой отметки говорит об улучшении условий ведения бизнеса в регионе. Розничные продажи в США в октябре уменьшились на 0,1% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли.

Признаки ослабления инфляционного давления усилили уверенность аналитиков в том, что Федеральная резервная система закончила цикл повышения процентных ставок. При этом рынок сейчас оценивает в 47% вероятность снижения ставки в мае следующего года с нынешнего уровня в 5-5,25% годовых по сравнению с 32% месяц назад, по данным по данным CME Fed Watch.