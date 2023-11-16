Вероятно снижение нефтяных цен в краткосрочной перспективе - БКС Экспресс

Вероятно снижение цены нефти марки Brent в краткосрочной перспективе, полагает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

"Цены на нефть снизились в среду на фоне значительного роста запасов нефти в США (оценка EIA). Частично негативный эффект сдерживался дискуссией вокруг новых ограничений в отношении российской нефти. Фьючерсы на нефть марки Brent возвращаются в район $80 за баррель, "угрожая" обновлением 4-месячных минимумов. Потенциал для разворота вверх все еще есть, но техническая картина пока не дает уверенности в таком сценарии на краткосрочной дистанции", - отмечает аналитик в комментарии.

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