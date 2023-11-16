"Тинькофф Инвестиции" сохраняют прогнозную цену ADR HeadHunter на уровне 4305 руб

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют позитивную оценку депозитарных расписок (ADR) HeadHunter с прогнозной стоимостью на уровне 4305 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Ляйсян Хусяиновой.

"Лидер среди онлайн-сервисов по подбору персонала опубликовал отчетность за 3К23 по МСФО. третьего квартала 2023 года. Эмитент продолжает демонстрировать сильные финансовые результаты на фоне сохраняющегося дефицита на рынке труда. Об этом говорят динамика hh.индекса (соотношение количества резюме к вакансиям), который находится около минимальных значений, а также снижение темпов прироста резюме кандидатов. На этом фоне компании активнее прибегают к услугам площадки, размещая большее количество вакансий в борьбе за новых сотрудников. Подвижки в вопросе реструктуризации и скопившийся объем "кэша" на балансе дают надежду инвесторам на возможность возвращения к дивидендным выплатам", - указывает эксперт.

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