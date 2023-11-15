Рынок акций РФ в среду подрос на фоне задержки с новыми санкциями ЕС, лидировали бумаги "Мосбиржи"

Москва. 15 ноября. Снижение рынка акций РФ в среду сменилось коррекционным отскоком за счет закрытия части "коротких" позиций игроками на фоне задержки с новыми антироссийскими санкциями ЕС, фактором поддержки выступило улучшение внешней фондовой конъюнктуры на статистике из США и Азии. Индекс Мосбиржи поднялся к 3215 пунктам после утреннего провала в район 3180 пунктов; динамика blue chips оказалась смешанной, лидировали в росте бумаги "Мосбиржи" на фоне укрепления рубля.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3215,11 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1134,24 пункта (+1,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,6%.

Доллар к 18:50 МСК упал до 89,3 рубля (-1,3 рубля), минимум дня - 88,78 руб./$1.

Издание Politico со ссылкой на собственные источники сообщило в среду, что постпреды стран ЕС намерены лишь в пятницу начать обсуждение подготовленных Брюсселем предложений по 12-му пакету санкций против России. "По данным двух дипломатов, постпреды ЕС намерены провести первое обсуждение пакета санкций в пятницу", - говорится в статье.

Евросоюз в рамках нового пакета антироссийских санкций предлагает ввести запрет на экспорт в РФ некоторых типов станков и деталей к ним, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на внутренние европейские документы.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил в рамках 12-го пакета антироссийских мер включить в санкционные списки по России более 120 физических и юридических лиц, сообщила в среду Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

Подорожали акции "Московской биржи" (+1,6%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+1,5%, до 146,2 тыс. рублей), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,6%), бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5% и +1,2% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%).

Росимущество одобрило дробление акций "Транснефти" в 100 раз, сообщила компания. Количество обыкновенных акций после дробления составит 569 млн 446 тыс. 800 штук, привилегированных - 155 млн 487 тыс. 500 штук.

Подешевели акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,6%), бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,1%).

Выручка ПАО "Магнит" в III квартале 2023 года увеличилась на 5,7% год к году - до 628,5 млрд рублей, сообщила компания. Чистая розничная выручка увеличилась на 7% и составила 623,9 млрд рублей, LfL-продажи - на 3,1%, на фоне роста среднего чека на 3,8% и снижения трафика на 0,6%.

Накануне вечером стало известно, что совет директоров "Роснефти" рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды (за первое полугодие) в размере 30,77 рубля на акцию. Рекомендация совета точно соответствует дивидендной политике компании выплачивать акционерам 50% чистой прибыли группы по МСФО. Эту цифру ранее можно было получить расчетами на основе опубликованных данных полугодового МСФО. Список акционеров для получения дивидендов составляется по данным реестра на 11 января 2024 года.

Также поздно вечером во вторник агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что совет директоров Yandex N.V. в ноябре рассмотрит новые условия реструктуризации бизнеса, предусматривающие продажу всех российских активов и дальнейшее перераспределение вырученных средств через buyback или дивиденды. По данным издания, о самой сделке может быть объявлено уже в декабре.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций в среду торговался в смешанной динамике. На фоне импульса укрепления рубля индекс Мосбиржи оказался под давлением, а РТС демонстрировал активный рост.

Однако коррекция в индексе Мосбиржи развития не получила, хотя при сильном рубле наблюдалась еще и ценовая неуверенность в нефти, а тема санкций продолжала присутствовать в информационном поле. Тем не менее, поводов для развития "медвежьего" сценария на российском рынке не наблюдается. Напротив, улучшаются макроэкономические параметры, выходят позитивные корпоративные отчеты, прогнозируются щедрые дивиденды, констатирует эксперт.

Внешний фон улучшился после выхода накануне позитивной статистики по инфляции в США. В Китае в среду также вышли сильные статданные, в том числе по объему производства и розничным продажам. Впрочем, отмечает Бахтин, реакция инвесторов на китайские показатели была умеренной, так как статистическое улучшение октября во многом связано с эффектом низкой базы.

В четверг в США выйдет недельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице и сведения по объему промпроизводства за октябрь. Ozon и МТС опубликуют финансовые результаты по МСФО за III квартал. Прогноз по индексу Мосбиржи на 16 ноября - 3150-3275 пунктов, полагает эксперт "БКС МИ".

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, рынок акций РФ завершил торги в "зеленой зоне", отыграв дневные потери. Внешние рынки выросли благодаря вышедшим данным о снижении инфляции в октябре в США и Великобритании и ожиданиям скорого прекращения длительной истории повышения процентных ставок. На котировки российских акций повлияло укрепление рубля, объявления о промежуточных дивидендах и сильные финансовые результаты ряда эмитентов.

Среди лидеров роста в среду оказались ранее сильно подешевевшие акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+14,2%). Рост спроса на бумаги, возможно, был подогрет ожиданиями трансформации энергосистемы Дальнего Востока в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина. В четверг индекс МосБиржи продолжит движение в коридоре 3200-3300 пунктов, считает Мильчакова.

По словам руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, индекс Мосбиржи в течение дня нащупал уровень поддержки вблизи нижней границы диапазона 3170-3290 пунктов и вернулся в середину коридора. Индекс РТС значительно вырос, установил новый годовой максимум и продолжает уверенно двигаться в сторону ноябрьского максимума 2022 года. Оптимизм на рынки вернулся на фоне позитивной динамики на глобальных рынках.

В США позитивная динамика на рынке акций сохраняется на фоне хороших данных по потребительской инфляции за октябрь - базовый индекс потребительских цен снизился до 4% г/г, в то время как ожидалось сохранение показателя на уровне 4,1% г/г. Оптимизм возник из-за надежд на сохранение тенденции к снижению инфляции и, как следствие, сохранение базовой процентной ставки ФРС на текущем уровне. Соответственно, по словам Кравченко, инвесторы предполагают, что данных мер будет хватать для снижения инфляции, а значит, ставку повышать больше не будут.

В центре внимания остается встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско. От нее ожидается начало процесса урегулирования торговых трений между двумя крупнейшими экономиками мира. Договоренности по урегулированию торговой войны могут вызвать дополнительный оптимизм как на рынке США, так и КНР, считает Кравченко.

Нефть Brent просела ниже $82 за баррель, однако сильного снижения не ожидается. По данным МЭА и ОПЕК, спрос на нефть превышает предложение. Кроме того, сохраняется геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. Также устойчивости нефтяных котировок могут способствовать рост спроса на рисковые активы вследствие замедления инфляции в США и надежда на то, что ставка в США больше повышаться не будет, а значит, рецессии крупнейшей экономики мира ждать не стоит, полагает эксперт.

В США во вторник индексы акций подскочили на 1,4-2,4% на данных о более существенном, чем ожидалось, замедлении инфляции в США; рост индексов S&P 500 (+1,9%) и Nasdaq (+2,4%) был максимальным с апреля.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры практически на 100% уверены, что Федрезерв завершил нынешний цикл ужесточения политики, и ждут снижения ставки американским ЦБ по крайней мере четыре раза в 2024 году, по данным CME FedWatch.

Вероятность того, что ставка будет уменьшена уже в марте, после публикации данных по инфляции оценивается рынком в 27% против 10,5% днем ранее.

В среду следом за США выросли рынки акций Азии (японский Nikkei 225 вырос на 2,5%, австралийский ASX Australia - на 1,5%, южнокорейский Kospi - на 2,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 3,9%), "плюсует" Европа (индексы CAC40, DAX, FTSE растут на 0,4-0,9%) и продолжился подъем в США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,4-0,6%).

В Китае темпы роста промышленного производства и розничных продаж ускорились в октябре, безработица осталась на прежнем уровне (5%). Объем промпроизводства в прошлом месяце увеличился на 4,6% в годовом выражении после подъема на 4,5% в сентябре, говорится в отчете Государственного статистического управления КНР. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал замедление роста до 4,4%.

Розничные продажи в КНР в прошлом месяце увеличились на 7,6% по сравнению с октябрем прошлого года. Темпы роста ускорились по сравнению с 5,5% в сентябре и превысили средний прогноз аналитиков в 7%. Увеличение розничных продаж отмечено по итогам десятого месяца подряд, в октябре оно было максимальным с мая.

По данным Минторга США, розничные продажи в октябре уменьшились на 0,1% относительно предыдущего месяца. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали их снижения на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в сентябре розничные продажи увеличились на 0,9%, а не на 0,7%, как было объявлено ранее.

Инвесторы ждут в среду встречи президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Агентство Associated Press отмечало надежды на укрепление связей между двумя крупнейшими экономиками мира.

На нефтяном рынке в среду цены просели после утреннего роста, инвесторы оценивали данные об инфляции в США и ждали еженедельного отчета о запасах топлива в стране. Накануне цена Brent локально поднималась вечером к $84 за баррель после выхода в США статистики о замедлении инфляции в октябре.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $81,81 за баррель (-0,8% и -0,1% накануне), декабрьская цена WTI - $77,37 за баррель (-1,1% и без изменений во вторник).

Накануне Международное энергетическое агентство повысило прогноз роста глобального спроса на нефть в 2023 году на 113 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 2,367 млн б/с. Таким образом, организация ожидает, что мировой спрос в текущем году составит 101,96 млн б/с.

Также участники рынка оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США.

По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на минувшей неделе запасы в Штатах выросли на 1,34 млн баррелей. Неделей ранее резервы подскочили на 11,9 млн баррелей.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 3,6 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 0,8-2 млн баррелей.

В среду Минэнерго США также обнародовало данные за неделю, завершившуюся 3 ноября, публикация которых была отложена из-за проведения ведомством плановой модернизации информационных систем. По итогам позапрошлой недели запасы нефти в Штатах выросли на 13,87 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+36%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+21,7%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+21,6% и +22,7% "префы"), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+19%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+17,1%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (+16,8% и +18,6% "префы"), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (+16,3%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (+14,6%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+14,5%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+14,2%).

Снизились акции "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (-4,1%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-2,3%), ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (-1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 51,51 млрд рублей (из них 10,87 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,99 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,95 млрд рублей на "префы" "Транснефти").