Freedom Finance Global понизил целевую цену акций JD.com до $48

Freedom Finance Global понизил целевую цену акций JD.com Inc. с $50 до $48, сохранив рекомендацию на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитика Романа Лукьянчикова.

"JD.com представила сильные квартальные результаты, в целом превзойдя ожидания рынка, - отмечает эксперт. - Повышенные расходы на рекламу, снижение цен для покупателей и улучшение показателей Dada позволили компании сохранить общий стабильный рост, однако давление на выручку и маржинальность усиливается в долгосрочной перспективе из-за конкуренции с Alibaba, Pinduoduo и ByteDance, особенно на фоне неопределенности по поводу внутреннего спроса в КНР".

По мнению Лукьянчикова, в ближайший квартал динамика JD.com будет зависеть в первую очередь от состояния китайской экономики и успехах менеджмента в противостоянии с конкурентами на отечественном рынке за счет оптимизации бизнеса и удержания цен. Менеджмент компании сохранил уверенность в сильных долгосрочных позициях бизнеса JD и подтвердил планы дальнейшей оптимизации издержек, подчеркивается в комментарии.

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