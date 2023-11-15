ПСБ понизил ориентир по курсу доллара до конца года до 85-90 руб./$1

Промсвязьбанк (ПСБ) понизил ориентир по курсу доллара до конца года с 90-95 руб./$1 до 85-90 руб./$1, отмечается в комментарии аналитика банка Дениса Попова.

"ЦБ РФ в октябре зафиксировал снижение импорта товаров в Россию: -7% за месяц. Это однозначно способствовало стабилизации курса рубля, учитывая, что импортёры формируют значимый объём спроса на иностранную валюту. Снижение импорта, вероятно, стало следствием существенного ужесточения денежно-кредитных условий", - пишет эксперт.

Таким образом, по мнению Попова, в моменте на укрепление рубля влияют:

- Постепенное охлаждение внутреннего спроса и снижение импорта.

- Расширение продаж валюты экспортёрами в условиях ужесточения валютного контроля и высоких цен на нефть.

- Необходимость авансовой уплаты до конца ноября крупным бизнесом налога на сверхдоход.

"Факторы за укрепление рубля могут преобладать до середины декабря, если не будут приняты решения по ослаблению валютного контроля, - прогнозирует аналитик ПСБ. - При этом сезонный рост расходов бюджета в ноябре-декабре вряд ли удержит курс выше 90 руб./$1. Мы снижаем ориентир по курсу доллара до конца года с 90-95 руб./$1 до 85-90 руб./$1".

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