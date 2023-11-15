Рубль днем уверенно растет к основным валютам, обновил июльские максимумы, несмотря на ожидание новых санкций

Москва. 15 ноября. Доллар США, евро и китайский юань существенно дешевеют на Московской бирже днем в среду, все три валюты обновили минимальные отметки с начала июля. Рубль уверенно растет к бивалютной корзине в ожидании дальнейшего улучшения показателей бюджета РФ, роста экспортных доходов и благодаря действию ранее принятых поддерживающих мер, а также вопреки ожиданиям скорого введения новых антироссийских санкций.

Курс доллара США составил 89,14 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,46 рубля ниже закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар опускался ниже 88 руб. впервые с 4 июля. Евро к этому времени стоил 96,96 руб./EUR1, подешевев на 1,17 рубля. Евро торгуется ниже 97 руб. впервые с 5 июля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,33 рубля, до 92,66 руб. Курс китайского юаня опустился на 18,5 копейки - до 12,29 руб. Ранее юань опускался до 12,245 руб. впервые с 4 июля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль днем в среду уверенно растет в основных валютных парах, обновив максимальные отметки с начала июля к доллару, евро и юаню. Поддержку продолжают оказывать ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банка России и решение об обязательной продаже валютной выручки компаниями-экспортерами, принятое российскими властями в середине октября. Кроме того, накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало обновленный отчет в отношении перспектив спроса, в котором содержались позитивные оценки относительно российской нефти.

Согласно подсчетам аналитиков МЭА, доходы российского бюджета в октябре выросли на 2,4% к сентябрю - до $10,9 млрд, что на 13% больше, чем в октябре 2022 года. "Этот рост примерно отражает тенденции цен и объемов российской нефти и нефтепродуктов с лагом в один-два месяца. Снижение цен и ослабление рубля в октябре 2023 года отразятся в выручке за ноябрь. Выплаты экспортных пошлин (составляющие около 5% от общего объема бюджетных поступлений) выросли на 29%, поскольку цены выросли в сентябре и октябре. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) вырос на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем и остался выше $10 млрд", - подсчитали в МЭА.

По данным агентства Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс", котировка Urals (в европейских портах) за 14 дней ноября сложилась на уровне $75,86 за баррель против $81,69 в октябре, при этом дисконт к Brent в первые недели ноября чуть подрос до $9,68/б против $9,44/б в сентябре. Котировки Urals в европейских портах после введения эмбарго ЕС на покупку российской нефти являются расчетными к ценам, формирующимся в российских портах.

Рубль растет, несмотря на новости относительно скорого введения нового пакета антироссийских санкций. Постпреды стран ЕС намерены в пятницу начать обсуждение подготовленных Брюсселем предложений по 12-му пакету санкций против России, сообщает в среду издание Politico со ссылкой на собственные источники. Ранее в среду Bloomberg сообщило со ссылкой на внутренние документы ЕС, что Евросоюз в рамках нового пакета антироссийских санкций предлагает ввести запрет на экспорт некоторых типов станков и деталей к ним.

Согласно информации агентства, речь идет о "станках и деталях к ним, которые могут быть использованы для производства оружия". Кроме того, по данным Bloomberg, Брюссель рассматривает возможность ограничений на такие товары, как литиевые батареи, термостаты, некоторые химикаты, двигатели для беспилотников. Согласно документу, в проект предложений по новому пакету, как и ожидалось, будет включен запрет на поставки российских алмазов с 1 января. Также в нем фигурируют дополнительные меры, которые позволят, по мнению Брюсселя, обеспечить соблюдение потолка цен на российскую нефть.

Как рассказал "Интерфаксу" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер, курс рубля еще утром пришел на фундаментальную отметку 90 за доллар, но позднее укрепился до 89 за доллар, таким образом, сейчас он оценен минимально справедливо.

"Чисто технически на 90 руб./$1 была психологическая поддержка: часть игроков решила закрыть свои короткие позиции, а другие - сыграть в отскок вверх. И это помогло немного замедлить темп падения доллара. Но также надо учитывать волатильность биржевого курса и актуальные фундаментальные вводные. ЦБ удерживает жесткий монетарный курс, что играет за снижение спроса на валюту, а введенные нормативы репатриации выручки экспортеров из-за границы повышают предложение на бирже. И в такой обстановке высокого предложения и низкого спроса на валюту рубль и укрепляется. С учетом волатильности мы предполагали, что после некоторой заминки на 90 руб./$1 нельзя исключать временного, но эмоционального прорыва планки вниз", - говорит Зельцер.

Рубль обладает умеренным потенциалом укрепления в ближайшие месяцы, считают аналитики Райффайзенбанка.

"Улучшение статистики по платежному балансу последних месяцев наконец транслировалось в укрепление рубля после вступления в силу Указа об обязательной продаже валютной выручки. Помимо улучшения ликвидности валютного рынка, его действие, как мы понимаем, может снизить лаг между расширением торгового баланса и укреплением курса за счет ограничения возможных отложенных платежей, снижения стимула оплачивать налоги рублевыми средствами (в том числе кредитными), а не валютными поступлениями за экспорт. В совокупности ожидаемое улучшение фундаментальных факторов (например, ЦБ РФ прогнозирует больший размер счета текущих операций на 2024 год, чем в 2023 году) и действие президентского указа, создают для рубля умеренный потенциал для укрепления как минимум на ближайшие месяцы", -пишут эксперты в комментарии.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает возможным укрепление рубля по отношению к доллару США в ближайшие дни до уровня 88 руб./$1.

"Основной причиной падения мировых резервных валют по отношению к рублю является, безусловно, обязательная продажа валютной выручки экспортерами - мера, которая неоднократно доказывала эффективность в тех случаях, когда правительству было необходимо спасти рубль от девальвации. Другими факторами укрепления рубля являются высокая ключевая процентная ставка ЦБ РФ вкупе с ожиданиями ее нового повышения в декабре, а также высокие цены на нефть, - пишет эксперт в комментарии. - В ближайшие дни доллар может скорректироваться до 88 руб./$1, но коридор в 88-90 руб./$1 является достаточно сильным уровнем поддержки для доллара. Однако если доллар пробьет вниз уровень в 88 руб./$1, далее, особенно на фоне начинающегося налогового периода в третьей декаде ноября и в преддверии уплаты экспортерами в бюджет единовременного налога на сверхприбыль за 2022 год, "американца" ждет следующая остановка на 85 руб./$1".

Цены на нефть начали снижаться днем в среду. Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 0,32% - до $82,21 за баррель. Котировки декабрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,41 - до $77,93 за баррель.

Участники рынка оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на минувшей неделе запасы в Штатах выросли на 1,34 млн баррелей. Неделей ранее резервы подскочили на 11,9 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго будут опубликованы в 18:30 МСК в среду, причем сразу за две недели. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что они укажут на рост запасов нефти на 1,8 млн баррелей.

Между тем накануне МЭА повысило прогноз роста глобального спроса на нефть в 2023 году на 113 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 2,367 млн б/с. Таким образом, организация ожидает, что мировой спрос в текущем году составит 101,96 млн б/с.