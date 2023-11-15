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15 ноября 2023 года 15:53
Роснефть может быть интересна инвесторам как дивидендная компания с ориентацией на Азию - "Велес Капитал"
"Роснефть" в ближайшие месяцы может быть интересна инвесторам как дивидендная компания с ориентацией на Азию, но мешать покупкам может ограниченная дивидендная доходность, считает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. "Акции "Роснефти" развивали нисходящую коррекцию после поступления накануне новостей о рекомендации совета директоров по дивидендам за 9 месяцев 2023 года в размере 30,77 руб. (доходность 5,2%) с закрытием реестра 11 января и собранием акционеров 22 декабря, - пишет эксперт. - Рекомендованная доходность намного менее привлекательна, чем аналогичный показатель "Газпром нефти" (9,7%), что наряду с близостью бумаг к психологически важной отметке 600 руб. остановило покупки в "Роснефти". По итогам всего 2022 года "Роснефть" при этом также не впечатлила дивидендной доходностью, которая составила 3,7%". С технической точки зрения среднесрочные бычьи перспективы по "Роснефти" актуальны при положении выше поддержки 550 руб., куда они могут направиться в рамках коррекции, указывает Кожухова. Рассчитывать на возвращение к пику 2021 года 665,20 руб., однако, стоит не ранее стабилизации выше 600 руб., считает аналитик. "При положении ниже 550 руб. возрастут риски тестирования психологически важного уровня 500 руб. "Роснефть" в ближайшие месяцы может быть интересна инвесторам как дивидендная компания с ориентацией на Азию, но ограниченная доходность по выплатам наряду с приостановкой роста цен на нефть и возможным ужесточением западных санкций против нефтяного сектора РФ могут сдерживать покупки", - резюмирует стратег инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РОСНЕФТЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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