"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции ВК с целью 670 руб

"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "ВК" (ранее VK Company) с целью 670 руб. за штуку" с инвестиционным горизонтом на декабрь 2023 года. Цена входа - рыночная текущая, потенциальная доходность - 12%, сообщается в комментарии.

"Мы ожидаем позитивную динамику акций в ближайшие три месяца на фоне окончания перерегистрации и роста финансовых показателей, - пишут аналитики. - В позитивном сценарии потенциальная цена на акции, по нашим оценкам, может составить 670 рублей, вернувшись к своим значениям, которые были ранее летом. Потенциальная доходность в таком случае может составить 10% на горизонте до трех месяцев. К рискам инвестидеи можно отнести отсутствия спроса на акции "ВК", отсутствие полного раскрытия отчетности в будущем, а также внешние непредвиденные факторы".

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