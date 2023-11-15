"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Biogen с целью $265

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Biogen Inc. с целью $265 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,6%, стоп-приказ: $210, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Американская биотехнологическая компания недавно отчиталась по итогам III квартала 2023 года, - отмечают аналитики. - Квартальная выручка компании подросла на 1% в годовом выражении до $2,53 млрд и на $128 млн превысила ожидания. Выручка от контрактного производства и роялти подскочила на 135% до $304 млн. При этом Biogen зафиксировала скорректированную чистую прибыль в размере $4,36 на акцию, что на $0,37 выше ожиданий".

С технической точки зрения котировки находятся в нисходящем движении, цена откатилась к важному уровню поддержки, констатируют эксперты "Финама". По их мнению, стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит - у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $210 риск на портфель составит 0,68%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,59.

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