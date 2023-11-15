Акции Whoosh обладают потенциалом роста до 272 руб. на горизонте года - "Тинькофф Инвестиции"

Акции Whoosh обладают потенциалом роста до 272 руб. на горизонте года, полагают аналитики "Тинькофф Инвестиций".

"Совет директоров компании Whoosh, занимающей лидирующие места на рынке шеринга электросамокатов, одобрил обратный выкуп акций, - отмечается в комментарии. - Whoosh использует buyback для реализации новой программы мотивации сотрудников: с помощью выкупленных акций компания создаст опционный пул для вознаграждения менеджеров. В планах Whoosh провести buyback на 4,5 млн акций (около 4% уставного капитала) к лету 2027 года. На первом этапе, к 31 мая 2025 года, Whoosh собирается выкупить до 1,5 млн акций (1,35% от общей доли в обращении)".

Обратный выкуп, как правило, положительно влияет на цены акций. По мнению аналитиков "Тинькофф Инвестиций", у бумаг Whoosh есть потенциал роста до 272 руб. на горизонте года.

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