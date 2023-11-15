"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "продавать" для акций "Аэрофлота" с прогнозной стоимостью на уровне 36 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Эмитент сообщил о росте объемов на внутренних и международных рейсах в октябре 2023 года. Пассажиропоток вырос на 20% г/г, пассажирооборот - на 30%. Прошлый октябрь был слабым (падение объемов), поэтому наблюдается рост с относительно низкой базы, - отмечает аналитик Дмитрий Булгаков. - В целом ситуация вокруг компании постепенно улучшается. В конце ноября ждем публикацию результатов за 3К23 по МСФО, которые могут быть неплохими, хотя по итогам целого года мы не ожидаем прибыль. По итогам 3К23 увидим динамику ставок, а это основной фактор выхода "Аэрофлота" в прибыль. Если не будет регуляторных препятствий (на международных рейсах ценообразование менее подвержено риску регулирования), и при сохранении спроса, "Аэрофлот" будет на пути дальнейшего финансового улучшения и "оздоровления".

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