Подъем S&P 500 и Nasdaq был максимальным с апреля

Рынок акций США резко вырос по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы крупнейших стран АТР уверенно растут в среду. Нефть слабо дорожает в среду утром.

Американские фондовые индексы уверенно выросли во вторник на данных о более существенном, чем ожидалось, замедлении инфляции в США.

Подъем S&P 500 и Nasdaq Composite по итогам торгов стал максимальным с апреля.

Темпы роста потребительских цен (индекс CPI) в Штатах в октябре сократились до 3,2% в годовом выражении с 3,7% в сентябре, сообщило министерство труда США. Базовая инфляция (индекс CPI Core), не учитывающая динамику цен на продукты питания и энергоносители, замедлилась до 4% с 4,1% месяцем ранее.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал ослабление инфляции в США в октябре до 3,3% и сохранение темпов роста индекса CPI Core на уровне 4,1%.

Данные о динамике инфляции внимательно отслеживает Федеральная резервная система (ФРС) при принятии решений относительно денежно-кредитной политики.

"Базовая инфляция оказалась ниже ожиданий, и это воодушевляющий сигнал для рынков, поскольку это говорит о том, что повышение ставки ФРС в декабре исключено", - отмечает аналитик Global X Даманик Дантес, слова которого приводит Market Watch.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры практически на 100% уверены, что Федрезерв завершил нынешний цикл ужесточения политики, и ждут снижения ставки американским ЦБ по крайней мере четыре раза в 2024 году, по данным CME FedWatch.

Вероятность того, что ставка будет уменьшена уже в марте, после публикации данных по инфляции оценивается рынком в 27% против 10,5% днем ранее.

"Тенденция к замедлению инфляции сохраняется, и это улучшает настрой инвесторов, а также дает надежду на то, что "мягкая посадка" американской экономики все еще возможна, если не гарантирована, - отмечает главный инвестиционный директор Plante Moran Financial Advisors Джим Бэйрд. - Фондовый рынок США, который, казалось, ждал катализатора, способного задать ему направление на ближайшую перспективу, получил его".

Котировки акций банков подскочили по итогам торгов во вторник. Стоимость бумаг Bank of America Corp. (SPB: BAC) поднялась на 5,5%, Morgan Stanley (SPB: MS) - на 4,4%, Citigroup Inc. (SPB: C) - на 3,9%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. - на 3,6%, Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) - на 3,2%, JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - на 1,8%.

Акции региональных банков Truist Financial (SPB: TFC) Corp., First Horizon Corp. и M&T Bank (SPB: MTB) Corp. подорожали на 5,6%, 7,5% и 5,5% соответственно.

Бумаги Home Depot Inc. (SPB: HD) выросли в цене на 5,4%. Чистая прибыль и выручка Home Depot в третьем финквартале снизились, но оказались лучше ожиданий рынка. В то же время компания ухудшила прогнозы на текущий фингод.

Капитализация Boeing Co. (SPB: BA) увеличилась на 1,4%. Авиастроительный концерн во вторник заключил соглашение с авиакомпанией Ethiopian Airlines, в соответствии с которым она приобретет 11 самолетов 787 Dreamliner и 20 лайнеров 737 MAX, а также сможет дозаказать еще 36 самолетов этих двух моделей в будущем.

Бумаги Crocs Inc. (SPB: CROX) подорожали на 10,2% на новости о том, что производитель обуви выпустит совместную коллекцию с McDonald''s Corp. (SPB: MCD)

Стоимость акций McDonald''s увеличилась на 0,9%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник поднялся на 489,83 пункта (1,43%) и составил 34827,7 пункта.

Standard & Poor''s 500 вырос на 84,15 пункта (1,91%) - до 4495,7 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 326,64 пункта (2,37%) и составил 14094,38 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) уверенно растут в среду вслед за резким подъемом Уолл-стрит накануне на позитивных данных о динамике инфляции в США.

"Базовая инфляция оказалась ниже ожиданий, и это воодушевляющий сигнал для рынков, поскольку это говорит о том, что повышение ставки ФРС в декабре исключено", - отмечает аналитик Global X Даманик Дантес, слова которого приводит MarketWatch.

Инвесторы также ждут в среду встречи президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Агентство Associated Press отмечало надежды на укрепление связей между двумя крупнейшими экономиками мира.

Японский индекс Nikkei 225 прибавляет 2,6%, несмотря на снижение ВВП страны в третьем квартале.

По предварительным данным правительства, японская экономика сократилась в июле-сентябре на 0,5% по сравнению со вторым кварталом, когда она выросла на 1,1%. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал менее значительный спад в третьем квартале - на 0,1%. ВВП снизился впервые с четвертого квартала 2022 года.

Список лидеров роста в составе Nikkei возглавляют акции Idemitsu Kosan (+18,2%), Terumo Corp. (+11,4%), Ebara Corp. (+9,3%), Sharp Corp. (+7,8%) и Advantest (+7,3%).

Китайский индекс Shanghai Composite растет на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 3,2%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в среду влил в финансовую систему 1,45 трлн юаней ($200,25 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF).

Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,5%, говорится в сообщении НБК. Последний раз ЦБ менял ее в августе, тогда она была снижена на 15 базисных пунктов (б.п.).

С учетом того, что в ноябре истекает срок погашения кредитов на 850 млрд юаней, чистый приток средств в банковскую систему составит 600 млрд юаней. Это максимальный показатель с 2016 года, отмечает Trading Economics.

Тем временем темпы роста промышленного производства и розничных продаж в Китае ускорились в октябре, безработица осталась на прежнем уровне.

Объем промпроизводства в прошлом месяце увеличился на 4,6% в годовом выражении после подъема на 4,5% в сентябре, говорится в отчете Государственного статистического управления КНР. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал замедление роста до 4,4%.

На торгах в Гонконге капитализация Techtronic Industries повышается на 9%, Hang Lung Properties и Longfor Group Holdings - на 6,2%, Xinyi Glass Holdings и Wuxi Biologics (Cayman) Inc. - на 5,9%.

Южнокорейский индекс Kospi растет на 2,1%.

Котировки акций сталелитейной Posco повышаются на 1%, автомобильной Hyundai Motor - на 3,9%, крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics Co. - на 1,8%, авиакомпании Korean Air Lines - на 2,6%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 с открытия рынка набрал 1,4%.

Рыночная стоимость Rio Tinto повысилась на 2,6%, BHP - на 1,8%.

Цены на нефть эталонных марок умеренно растут утром в среду, инвесторы оценивают данные об инфляции в США и ждут еженедельного отчета о запасах топлива в стране.

Цена январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск составляет $82,7 за баррель, что на $0,23 (0,28%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подешевели на 5 центов - до $82,47 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,18 (0,23%) и составили $78,44 за баррель. По итогам прошлой сессии они не изменились в цене и составили $78,26 за баррель.

Между тем накануне Международное энергетическое агентство повысило прогноз роста глобального спроса на нефть в 2023 году на 113 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 2,367 млн б/с. Таким образом, организация ожидает, что мировой спрос в текущем году составит 101,96 млн б/с.

Также участники рынка оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США.

По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на минувшей неделе запасы в Штатах выросли на 1,34 млн баррелей. Неделей ранее резервы подскочили на 11,9 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго будут опубликованы в 17:30 мск в среду, причем сразу за две недели. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что они укажут на рост запасов нефти на 1,8 млн баррелей.