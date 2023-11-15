"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Магнита", сообщается в обзоре аналитиков инвестиционной компании.

"Магнит" опубликовал результаты по МСФО за 3К23. Рост выручки и динамика рентабельности довольно слабые, особенно в сравнении с конкурентом X5 Retail Group. Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" в свете благоприятной оценки и идущего обратного выкупа бумаг эмитента, но опубликованные результаты представляют риск для наших прогнозов на 2023 год", - указывают эксперты.

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