Цена акций Магнита в целом по-прежнему имеет потенциал роста до 9000 руб. - "Солид Брокер"

Котировки акций "Магнита" в целом по-прежнему имеют потенциал роста к уровню 9000 рублей за штуку на горизонте года, считают аналитики инвестиционной компании "Солид Брокер".

"На наш взгляд, операционные и финансовые результаты "Магнита" за третий квартал и девять месяцев 2023 года довольно слабые, хотя относительно других игроков, не считая X5 Retail Group, они выглядят средне. Компания вновь имеет отрицательный трафик в магазины и весь рост выручки происходит за счет роста цен и открытия новых магазинов. Также мы видим, что у всех ритейлеров есть давление на рентабельность, вызванное ростом расходов на персонал, - указывают эксперты. - В целом "Магниту" пока удается показывать относительную стабильность, но не рекорды в отличие от X5. Ключевая идея в эмитенте - это завершение программы buyback у нерезидентов, которая еще продолжается. После чего мы ждем созыва ВОСА, избрание нового совета директоров, а затем решения о гашении выкупленных акций и начала выплаты дивидендов. Как и прежде считаем, что цена акций "Магнита" имеет потенциал роста к 9000 рублям на горизонте двенадцати месяцев при реализации драйверов, описанных выше".

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