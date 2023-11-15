Ключевые события среды в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут ВВП России и макростатистика в США:

- Предварительная оценка ВВП России за 3К23;

- Индекс цен производителей в США за октябрь;

- Розничные продажи в США за октябрь;

- Промышленное производство в еврозоне за сентябрь;

- Индекс производственной активности в штате Нью-Йорке за ноябрь;

- Недельный отчет Минэнерго США по запасам углеводородов.

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