Вероятна остановка в снижении котировок ОФЗ в среду - ПСБ

Снижение котировок рублевых гособлигаций, вероятно, прекратится на торгах в среду на фоне позитивной динамики рубля и аукциона Минфина РФ, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Коррекционное снижение котировок ОФЗ после сильного роста на прошлой неделе продолжилось во вторник - кривая поднялась еще на 3-14 б.п. вверх (11,80% - 3-летние бумаги, 11,98% - 10-летние). Данные по ускорению недельной инфляции в конце прошлой недели несколько снизили оптимизм инвесторов относительно перехода к снижению ключевой ставки в середине следующего года. В среду на позитивной динамике рубля снижение котировок ОФЗ, вероятно, прекратится. Кроме того, Минфин будет размещать 11-летний выпуск классических ОФЗ - ожидаем сохранение умеренного спроса на бумаги, - отмечает эксперт. - На горизонте 4-6 месяцев мы рекомендуем сохранять превалирующую долю флоатеров в рублевом облигационном портфеле (более 50%). При этом постепенное увеличение доли бумаг с фиксированной ставкой под идею снижения ставки в 2024 году целесообразно реализовывать через корпоративные бумаги срочностью около трех года, что ограничит потенциальный процентный риск портфеля".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.