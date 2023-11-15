Цены рублевых корпбондов в среду могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 15 ноября. Котировки рублевых корпоблигаций в среду могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы уверенно выросли во вторник на данных о более существенном, чем ожидалось, замедлении инфляции в США. Темпы роста потребительских цен (индекс CPI) в Штатах в октябре сократились до 3,2% в годовом выражении с 3,7% в сентябре. Базовая инфляция (индекс CPI Core), не учитывающая динамику цен на продукты питания и энергоносители, замедлилась до 4% с 4,1% месяцем ранее. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал ослабление инфляции в США в октябре до 3,3% и сохранение темпов роста индекса CPI Core на уровне 4,1%. Данные о динамике инфляции внимательно отслеживает Федеральная резервная система (ФРС) при принятии решений относительно денежно-кредитной политики.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры практически на 100% уверены, что Федрезерв завершил нынешний цикл ужесточения политики, и ждут снижения ставки американским ЦБ по крайней мере четыре раза в 2024 году, по данным CME FedWatch. Вероятность того, что ставка будет уменьшена уже в марте, после публикации данных по инфляции оценивается рынком в 27% против 10,5% днем ранее.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона уверенно растут в среду вслед за резким подъемом Уолл-стрит накануне на позитивных данных о динамике инфляции в США. Инвесторы также ждут в среду встречи президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Южнокорейский индекс Kospi увеличился на 2,1%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 с открытия рынка набрал 1,4%.

Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов прибавил 2,5%, несмотря на снижение ВВП страны в III квартале. По предварительным данным правительства, японская экономика сократилась в июле-сентябре на 0,5% по сравнению со II кварталом, когда она выросла на 1,1%. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал менее значительный спад в третьем квартале - на 0,1%. ВВП снизился впервые с четвертого квартала 2022 года.

Китайский индекс Shanghai Composite растет на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 3,2%. Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в среду влил в финансовую систему 1,45 трлн юаней ($200,25 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,5% годовых. Последний раз ЦБ менял ее в августе, тогда она была снижена на 15 базисных пунктов. Тем временем темпы роста промышленного производства и розничных продаж в Китае ускорились в октябре, безработица осталась на прежнем уровне. Объем промпроизводства в прошлом месяце увеличился на 4,6% в годовом выражении после подъема на 4,5% в сентябре, говорится в отчете Государственного статистического управления КНР. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал замедление роста до 4,4%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок умеренно подрастают утром в среду, инвесторы оценивают данные об инфляции в США и ждут еженедельного отчета о запасах топлива в стране. Цена январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $82,92 за баррель, что на 0,55% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подешевели на 5 центов - до $82,47 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени повысились на 0,52% и составили $78,67 за баррель. По итогам прошлой сессии они не изменились в цене и составили $78,26 за баррель.

Международное энергетическое агентство повысило прогноз роста глобального спроса на нефть в 2023 году на 113 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 2,367 млн б/с. Таким образом, организация ожидает, что мировой спрос в текущем году составит 101,96 млн б/с. Также участники рынка оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на минувшей неделе запасы в Штатах выросли на 1,34 млн баррелей. Неделей ранее резервы подскочили на 11,9 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго будут опубликованы в 17:30 мск в среду, причем сразу за две недели. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что они укажут на рост запасов нефти на 1,8 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 14 ноября выросла всего в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 6,964 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,309 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник снизился на 0,11% и составил 106,02 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,08%, опустившись до 864,3 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Сегежа Групп-002P-01R" (-1,82%), "Роснефть-002Р-03" (-1,7%) и "Почта России БО-002P-03" (-1,42%), а в лидерах повышения - облигации "РЖД-001P-02R" (+1,38%), "РЖД-001P-01R" (+0,67%) и "Новотранс-001Р-03" (+0,27%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Интерлизинг" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001P-07 объемом 4,5 млрд рублей на уровне 16% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 17,23% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 12-36-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости, в результате чего индикативная дюрация составит около 1,7 года. Сбор заявок на выпуск прошел 14 ноября. По итогам маркетинга объем займа был увеличен с 3,5 млрд рублей до 4,5 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 16 ноября.

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) установило премию к RUONIA 5-летних облигаций серии 002Р-02 объемом 13,5 млрд рублей на уровне 1,25% годовых (или 125 базисных пунктов). Купоны по выпуску будут квартальными и переменными. Формула для расчета купонов: значение RUONIA плюс спред. Сбор заявок на выпуск прошел 14 ноября. По итогам маркетинга объем займа был увеличен с 10 млрд рублей до 13,5 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 22 ноября.

ГК "Автодор" 16 ноября начнет размещение выпуска облигаций серии 002Р-20 на 1,8 млрд рублей, а 22 ноября выпуска облигаций серии 004Р-07 на 12 млрд рублей. Срок обращения облигаций серии 002Р-20 составит 27 лет, серии 004Р-07 - 24 года, по обоим предусмотрена амортизация. Ставка 1-го купона облигаций 002Р-20 установлена в размере 12,94% годовых, серии 004Р-07 - 3% годовых. По выпуску 002Р-20 будут выплачиваться годовые купоны, по займу 004Р-07 - полугодовые. Оба выпуска будут размещаться по закрытой подписке, потенциальный приобретатель ценных бумаг - Минфин России.

ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) 30 ноября с 11:00 до 16:00 мск проведет сбор заявок на облигации серии 001Р-03 со сроком обращения 3,5 года объемом до 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 15,9% годовых. Ориентир ставки 2-42-го купонов - значение ключевой ставки ЦБ, действующее на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс премия 0,9% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение займа начнется 5 декабря и продлится до 27 декабря или даты размещения последней облигации. Бумаги будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам, с прохождением теста.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (прежнее название ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES)) установило ставку 43-го купона облигаций 23-й и 28-й серий на уровне 7,69% годовых. "ФСК ЕЭС" разместила выпуски 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения бондов - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 1-го купона была установлена по итогам book building в размере 8,4% годовых. Ставка 2-140-го купонов рассчитывается как индекс потребительских цен + 1%. Ставка текущего купона по выпускам - 5,3% годовых.

Кроме того, ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" установило ставку 4-го купона облигаций серии 001P-08R размере 16,3% годовых. Компания разместила выпуск 15-летних облигаций объемом 12 млрд рублей в феврале 2023 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,8% годовых. Ставка 2-20-го купонов рассчитывается как сумма ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 7-й рабочей день, предшествующий дате начала купона, и 1,3%. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена оферта через 5 лет.

ПАО "Управляющая компания "Голдман групп" допустило технический дефолт при выплате 27-го купона облигаций серии 001Р-02 на сумму 9,77 млн рублей, сообщает представитель владельцев облигаций (ПВО) компании - "Регион финанс". Как отмечает ПВО, по информации, полученной от эмитента, выплаты не были произведены в связи с отсутствием на счетах эмитента денежных средств. Купонная выплата должна была состояться 13 ноября, до сих пор в НРД нет информации о получении средств. Пятилетний выпуск на 1 млрд рублей компания разместила в июле 2021 года по ставке ежемесячного купона 11,5% до погашения. С декабря 2023 года по выпуску начнется амортизация.