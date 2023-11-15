Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит снижение на торгах в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит снижение в течение торговой сессии в среду, ближайшим уровнем поддержки выступает отметка 3170 пунктов, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Вполне вероятно, что инвесторы будут пробовать поймать локальный минимум, но укрепление рубля и слабый рост цен на нефть (в сравнении с общим позитивом на мировых рынках) продолжат негативно сказываться на российском рынке акций", - отмечает аналитик в комментарии.

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