SberCIB повысил прогнозную цену акций Совкомфлота до 160,6 руб

Аналитики SberCIB Investment Research повысили прогнозную стоимость акций "Совкомфлота" на 43% - до 160,6 рубля за штуку - на горизонте года, сообщается в материале инвестбанка.

"Ключевой краткосрочный драйвер роста - резкое повышение спотовых ставок в 4К23. После значительного снижения в 3К23 спотовые ставки на танкеры Aframax начали повышаться в сентябре и к началу ноября резко выросли до более чем $80 тыс./сутки. Это было связано с частичным восстановлением экспорта нефти из Саудовской Аравии, а также из России. С учетом этого мы ожидаем, что показатели компании за 4К23 должны быть существенно лучше, - указывают старший аналитик Георгий Иванин и младший аналитик Никита Ковалев. - В долгосрочной перспективе ставки фрахта останутся высокими. По нашему мнению, они будут постепенно снижаться, но в 2024-2025 годах их среднегодовой уровень, скорее всего, будет выше среднего за последние десять лет (около $26,6 тыс./сутки на танкеры Aframax за 2014-2023 годы). Этому будет способствовать относительно низкий уровень предложения танкеров. На этом фоне мы повысили прогнозы финансовых показателей компании на 2023-2025 годы".

"Также мы ожидаем рекордной дивидендной доходности за 2023 год - более 15%. Сильные результаты за 4К23 будут означать, что скорректированная чистая прибыль в рублях за 2П23 превысит значение 1П23 примерно на 14% (48,8 млрд руб. против 42,8 млрд руб.). В результате дивиденды за 2023 год могут достичь 19,3 руб. на акцию. Обновленные прогнозы скорректированной чистой прибыли на 2024 и 2025 годы предполагают, что дивидендная доходность за эти периоды также будет привлекательной - около 14% и 11% соответственно при текущих котировках, - пишут эксперты в обзоре. - Эмитент торгуется с привлекательным коэффициентом EV/EBITDA 2024о и 2025о - около 2,5. Это предполагает дисконт более 50% к средним уровням, на которых компания котировалась с момента IPO в 2020 году (5,3), и дисконт 40% к оценке международных аналогов, которые занимаются перевозкой нефти (4,2)".

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