Рубль растет к доллару и стабилен к юаню на старте торгов с учетом внешнего позитива

Москва. 15 ноября. Доллар США снижается, юань не меняется на Московской бирже утром в среду, рубль укрепляется к доллару на фоне растущей нефти и позитива на фондовых площадках.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,39 руб./$1 (-20,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 86,45 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,1 коп. - до 12,47 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта на старте торгов демонстрирует оптимистичный настрой вместе с растущими ценами на нефть, а также на фоне повышенного интереса глобальных инвесторов к рисковым активам. Эти факторы дополняют сформированные ранее долговременные условия для роста рубля: высокая процентная ставка и решение о продаже валютной выручки российскими экспортерами.

Нефтяные котировки укрепляются с учетом прогнозов по мировому спросу на нефть. В 2023 году он вырастет относительно показателя прошлого года на 2,367 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА). Месяцем ранее агентство прогнозировало данный показатель на уровне 2,254 млн б/с. Таким образом, аналитики повысили оценку роста спроса на 113 тыс. б/с.

Основными драйверами роста спроса на нефть, напоминает МЭА, остаются страны не-ОЭСР, на которые придется 96% прироста или 2,273 млн б/с. Главный вклад в данную динамику вносит Китай, где, по прогнозам МЭА, спрос в 2023 году увеличится относительно прошлого на 1,8 млн б/с. В сентябре в КНР, подчеркивает агентство, был установлен новый исторический рекорд потребления нефти - 17,1 млн б/с.

В 2024 году МЭА ожидает, что спрос на нефть увеличится до 102,89 млн б/с при росте данного показателя к предыдущему году на 928 тыс. б/с. Данная оценка была повышена относительно прогноза, сделанного в прошлом месяце, на 48 тыс. б/с.

Сырьевой рынок также отреагировал на публикацию данных об октябрьской инфляции в США. Потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Инфляция замедлилась по сравнению с 3,7% в сентябре. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал снижение темпов до 3,3%. Базовая инфляция (индекс CPI Core), не учитывающая динамику цен на продукты питания и энергоносители, замедлилась до 4% с 4,1% месяцем ранее.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $82,72 за баррель, что на 0,30% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $78,37 за баррель, что на 0,32% выше итогового значения предыдущей сессии.

В списке событий, которые трейдеры держат на контроле, встреча в среду в Сан-Франциско президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина "на полях" саммита АСЕАН. Это будет первая за год встреча двух политиков. Переговоры, как ожидается, затронут целый ряд международных тем, в том числе ситуацию на Украине, военный конфликт между Израилем и группировкой ХАМАС. В администрации американского лидера в преддверии саммита заявляли, что никаких крупных договоренностей по итогам этих переговоров не ожидается.

По словам западных экспертов, переговоры между Байденом и Си Цзиньпином могут быть напряженными, главным образом, из-за двух тем - ситуации вокруг Тайваня и грядущих выборов президента США, в которые, по мнению Вашингтона, может попытаться вмешаться Пекин.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в среду демонстрируют позитив: китайский CSI 300 укрепился на 0,67%, японский Nikkei 225 увеличился на 2,24%, гонконгский Hang Seng растет на 2,54%, южнокорейский Kospi повысился на 2,01%, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 1,25%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 повысился на 1,91%.

Американские фондовые индексы уверенно выросли во вторник на данных о более существенном, чем ожидалось, замедлении инфляции в США. Подъем S&P 500 и Nasdaq Composite по итогам торгов стал максимальным с апреля.

Данные о динамике инфляции внимательно отслеживает Федеральная резервная система (ФРС) при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции ЦБ составляет 2%. Следующее заседание ФРС состоится 12-13 декабря.

"Базовая инфляция оказалась ниже ожиданий, и это воодушевляющий сигнал для рынков, поскольку это говорит о том, что повышение ставки ФРС в декабре исключено", - отмечает аналитик Global X Даманик Дантес, слова которого приводит Market Watch.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры практически на 100% уверены, что Федрезерв завершил нынешний цикл ужесточения политики, и ждут снижения ставки американским ЦБ по крайней мере четыре раза в 2024 году, по данным CME FedWatch.