Публикация отчета EIA может внести коррективы в торги нефтью в среду - БКС Экспресс

Движение вверх котировок нефти марки Brent в базовом сценарии может продолжиться в умеренном темпе на торгах в среду, однако коррективы может внести публикация отчета EIA, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

"Цены на нефть во вторник оставались стабильны. Позитивное впечатление, которое произвел отчет МЭА, компенсировалось ожидаемым ростом запасов в США. Сквозной темой на рынке остается неопределенность относительно будущего мировой экономики в условиях высоких ставок, что также оказывает сдерживающее влияние на котировки. МЭА и другие аналитические дома пока придерживаются оптимистического взгляда в отношении топливного спроса в 2024 году, но для уверенного продолжения роста котировок нефти марки Brent с текущих уровней этого пока недостаточно, - пишет аналитик в обзоре. - Фьючерсы на нефть марки Brent утром в среду растут и торгуются в районе $82,5-83 за баррель. Разворотная формация "доджи" на графике не смущает участников рынка. В базовом сценарии движение может продолжиться в умеренном темпе, но коррективы может внести публикация отчета EIA по запасам в США за две недели. Отчет может стать центральным событием на рынке в среду".

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