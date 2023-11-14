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14 ноября 2023 года 19:37

Рынок акций РФ просел к 3210п по индексу Мосбиржи во главе с бумагами АЛРОСА, вырос Яндекс

Москва. 14 ноября. Рынок акций РФ во вторник снизился по большинству blue chips на фоне укрепления рубля и фиксации прибыли игроками в ожидании новых антироссийских санкций ЕС, в то время как настроения на внешних площадках несколько улучшились благодаря статистике о замедлении инфляции в США. Индекс Мосбиржи откатился в район 3210 пунктов во главе с бумагами "АЛРОСА" из-за ожиданий западных санкций в отношении компании; выросли бумаги "Яндекса".

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3212,39 пункта (-1,1%, минимум дня - 3192,32 пункта), индекс РТС - 1116,97 пункта (-0,04%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,5%.

Доллар к 18:50 МСК упал до 90,64 рубля (-0,98 рубля).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-3,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-3,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-2,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,7% и -1,2% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,5%), бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,9% "префы").

Чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ за 9 месяцев 2023 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 17,7% - до 369,5 млрд рублей, говорится в отчете компании. Выручка компании за этот период снизилась на 4% (до 2,413 трлн рублей), себестоимость - на 2% (до 1,824 трлн рублей), валовая прибыль - на 4,3% (до 588,787 млрд рублей).

Подорожали акции "Яндекса" (+2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, фронтальный спад рынка акций РФ во вторник был связан с укреплением рубля и актуализацией санкционного фона.

В США вышла ключевая статистика по инфляции (темпы роста потребительских цен в октябре замедлились). Сокращение инфляционного давления позитивно воспринимается на рынках, поскольку снижаются риски более долгого периода высоких ставок ФРС. В еврозоне данные по ВВП за III квартал оказались в рамках ожиданий, а индекс экономических настроений Zew (13,8 пункта) заметно превысил прогноз аналитиков (6,1 пункта).

Ежемесячный отчет МЭА произвел неоднозначное впечатление. Рыночный дефицит в IV квартале сохранится, но он оценивается агентством уже на 30% меньше, чем в октябрьском прогнозе. При этом уже в начале будущего года в организации ждут резкого замедления темпов роста спроса и возвращения рынка к профицитному состоянию.

В среду утром настрой игроков определит блок октябрьских данных по экономике КНР (объем промпроизводства и уровень безработицы). Про динамику промпроизводства в среду расскажут и в еврозоне, а в США выйдут данные по розничным продажам за минувший месяц, Росстат представит предварительную оценку квартального ВВП. Headhunter (MOEX: HHRU), как ожидается, в этот день раскроет отчетность по МСФО за III квартал. Продавцы в середине недели могут сохранять давление на фоне санкционных угроз, а также склонности рубля к укреплению. Прогноз по индексу Мосбиржи на 15 ноября - 3150-3275 пунктов, считает Бахтин.

По оценке ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, рост на биржах США, поддержанный статистикой о замедлении инфляции в октябре, усиливает интерес инвесторов к американским акциям. В то же время возможность для покупки российских бумаг по крайне заниженным ценам уже давно в прошлом, а многие "голубые фишки" выглядят переоцененными.

В лидерах роста выступили акции "Распадской" (MOEX: RASP) (+3,5%), спрос на которые отмечается в последние дни на фоне данных Минэнерго о повышенном спросе на уголь на внутреннем рынке. Нефть Brent поднялась в район $84 за баррель после публикации прогноза МЭА, предполагающего усиление спроса на углеводородное сырье и появление его дефицита еще в этом году. Прогноз для индекса Мосбиржи на торги 15 ноября - движение в диапазоне 3150-3250 пунктов, полагает аналитик.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Софии Кирсановой, снижение индекса МосБиржи во вторник ускорилось на фоне продолжающегося укрепления рубля, высокой ключевой ставки ЦБ РФ и возможного ее дальнейшего повышения. В то же время улучшение внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры выступило фактором поддержки.

Среди важных корпоративных новостей можно выделить отчет "ДВМП" (MOEX: FESH) по РСБУ за 9 месяцев. Компания показала рост выручки на 13% г/г и рост чистой прибыли в пять раз - до 6,47 млрд рублей и 9,07 млрд рублей соответственно. Финансовые результаты оказались сильными, но акции компании просели на 1,8% вместе с рынком.

В США инфляция замедлилась в октябре, что сокращает вероятность дальнейшего роста ставки ФРС и является фактором поддержки акций в Штатах. Нефть Brent поднялась в район $84 за баррель. В МЭА повысили прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2023 году на 100 тыс. б/с (до 2,4 млн б/с) и отметили рекордный спрос на нефть в Китае в сентябре. Одновременно с этим агентство отметило увеличение добычи со стороны ОПЕК+ в октябре. В целом прогнозы по рынку нефти остаются положительными, что оказывает поддержку нефтяным котировкам, отмечает Кирсанова.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, укрепление рубля и ставка ЦБ РФ на уровне 15% лишают мотивации инвесторов в акции. "Плюс к этому США решили вспомнить о соблюдении санкций и начать расследование в отношении судоходных компаний и сотни судов, которые нарушают ограничения для российской нефти", - отмечает аналитик.

Кроме того, Financial Times пишет о том, что Вашингтон нацелился на тотальное удаление российского газа со своей европейской вотчины. В этот раз целью санкций могут стать поставки СПГ. В США намерены запретить покупать газ с проекта "Арктик СПГ 2" европейским и азиатским союзникам. На этом фоне снижаются бумаги "НОВАТЭКа".

Откат доллара ниже 91,0 руб./$1 говорит о потенциале движения в зону 85-90 руб./$1. Возможно даже ускорение укрепления рубля с последующей небольшой коррекцией, считает аналитик.

МЭА повысило прогноз роста спроса на нефть вслед за ОПЕК в текущем году и следующем. Теперь прогноз прироста спроса в 2023 году составляет 2,4 млн б/с по сравнению с 2,3 млн б/с ранее. Соответственно, ежедневное потребление составит 102 млн баррелей, а в 2024 году спрос окажется на уровне 102,9 млн б/с. Однако в МЭА также отмечают, что в 2024 году может наблюдаться избыток предложения. В частности, Ирак обещает в ближайшее время восстановить поставки по нефтепроводу Киркук-Джейхан, отмечает Кочетков.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng просел на 0,2%), подросли Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX прибавили 0,2-1,7%) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 1,5-2,2%).

Потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Инфляция замедлилась по сравнению с 3,7% в сентябре. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал снижение темпов до 3,3%.

В среду выйдут данные об изменении ВВП Японии в III квартале, а также о промышленном производстве, розничных продажах и безработице в Китае в октябре.

На нефтяном рынке во вторник цены продолжили рост на статистике по инфляции в США и прогнозах ОПЕК и МЭА по глобальному спросу.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $83,85 за баррель (+1,6% и +1,3% в понедельник), декабрьская цена WTI - $79,64 за баррель (+1,8% и +1,4% накануне).

ОПЕК в понедельник повысила прогноз роста потребления нефти в 2023 году на 50 тыс. баррелей в сутки, до 2,46 млн б/с. Таким образом, теперь ожидается, что спрос на нефть в 2023 году составит 102,1 млн б/с. Оценка роста спроса в 2024 году сохранена на уровне 2,25 млн б/с - до 104,36 млн б/с.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали акции "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-27,1%), ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (-19,3%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-18,5%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (-18,3%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (-18,2%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (-18,1%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (-17,8%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-17,2%).

Выросли бумаги ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+12%), "Распадской" (+3,5%), расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (+2,2%), акции ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (+1,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,2% и +0,3% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 60,54 млрд рублей (из них 10,55 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,69 млрд рублей на бумаги "Яндекса" и 4,09 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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