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14 ноября 2023 года 19:30

Рубль по итогам вторника заметно ускорил рост к доллару и развернулся вниз к евро вслед за динамикой этих валют на глобальном рынке

Москва. 14 ноября. Доллар США сильно упал, евро, напротив, отыграл дневные потери и сумел немного повыситься на Московской бирже по итогам торгов вторника. Рубль вырос к бивалютной корзине с учетом более заметного укрепления в паре с долларом.

Курс доллара США составил 90,6 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,02 рубля ниже закрытия предыдущих торгов. Доллар опустился ниже 91 руб. впервые с 28 июля. Евро к этому времени стоил 98,13 руб./EUR1, подорожав на 7 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 52,95 копейки, до 93,99 руб. Курс китайского юаня опустился на 7,5 копейки - до 12,47 руб. Юань опустился ниже 12,5 руб. впервые с 3 ноября.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль существенно вырос к доллару и немного понизился к евро вслед за динамикой этих валют на глобальном рынке. Доллар США падает к мировым валютам, в том числе, к евро на данных о более существенном, чем ожидалось, замедлении инфляции в США. Долларовый индекс DXY упал вечером во вторник на 1,1%, до минимума за 2 месяца.

Темпы роста потребительских цен (индекс CPI) в Штатах в октябре сократились до 3,2% в годовом выражении с 3,7% в сентябре, сообщило министерство труда США. Базовая инфляция (индекс CPI Core), не учитывающая динамику цен на продукты питания и энергоносители, замедлилась до 4% с 4,1% месяцем ранее.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал ослабление инфляции в США в октябре до 3,3% и сохранение темпов роста индекса CPI Core на уровне 4,1%.

Данные о динамике инфляции внимательно отслеживает Федеральная резервная система (ФРС), которой предстоит провести еще одно заседание до конца года.

До публикации отчета Минтруда трейдеры оценивали в 86% шансы на то, что американский ЦБ сохранит базовую процентную ставку неизменной на декабрьском заседании и в 25% вероятность ее подъема на 25 базисных пунктов в январе 2024 года.

Однако после выхода данных эти ожидания резко изменились, отмечает Market Watch. Теперь трейдеры практически на 100% уверены, что Федрезерв завершил нынешний цикл ужесточения политики и ждут снижения ставки американским ЦБ по крайней мере четыре раза в 2024 году, по данным CME FedWatch.

На вторник запланированы выступления сразу нескольких представителей американского ЦБ, включая глав Федеральных резервных банков (ФРБ) Ричмонда и Чикаго Томаса Баркина и Остана Гулсби, а также заместителя председателя ФРС по банковскому надзору Майкла Барра.

Ранее во вторник рубль получал поддержку со стороны покупателей после публикации обновленного отчета Международного энергетического агентства (МЭА) в отношении перспектив спроса, в котором содержатся данные об экспорте российской нефти. Кроме того, поддержку нацвалюте продолжали оказывать ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банка России и решение об обязательной продаже валютной выручки компаниями-экспортерами, принятое российскими властями в середине октября.

Экспорт товаров из РФ в январе-сентябре 2023 года сократился относительно аналогичного периода 2022 года на 29,4% и составил $316,9 млрд, между тем говорится в материалах ФТС.

Импорт за тот же период вырос на 18,3%, достигнув $213,3 млрд.

Объем внешней торговли в январе-сентябре 2023 года составил $530,2 млрд против $629,2 млрд за аналогичный период годом ранее (снижение на 15,7%).

Положительное внешнеторговое сальдо РФ по итогам девяти месяцев 2023 года, как следует из данных ФТС, сократилось в 2,6 раза по сравнению с январем-сентябрем 2022 года и составило $103,6 млрд (годом ранее - $268,6 млрд).

ФТС публиковала статистические данные о внешней торговле последний раз весной этого года. Как сообщалось, в марте служба заявила о частичном возобновлении публикации данных, приостановленной в апреле 2022 года (в частности, в марте были опубликованы данные по экспорту-импорту товаров за 2022 год и за январь 2023 года). Однако с апреля 2023 года публикации снова были поставлены на паузу.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-октябре 2023 года составило $53,8 млрд, что в 3,9 раза меньше, чем за аналогичный период 2022 года ($208,8 млрд). Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ, опубликованной во вторник на сайте Банка России.

Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ в первые десять месяцев 2023 года снизилось в 2,6 раза, до $104,0 млрд, по сравнению с $271,6 млрд за аналогичный период 2022 года.

Как отмечается в комментарии ЦБ, снижение профицита счета текущих операций произошло вследствие уменьшения в 2023 году положительного сальдо торгового баланса на $167,6 млрд из-за сокращения экспорта на $138,7 млрд при увеличении импорта товаров на $29,0 млрд.

Отрицательное сальдо внешней торговли услугами в январе-октябре 2023 года составило $27,1 млрд, что на $9,7 млрд, или на 56% больше аналогичного показателя 2022 года (-$17,4 млрд).

В октябре 2023 года профицит текущего счета, по предварительной оценке ЦБ РФ, составил $11,2 млрд после профицита $11,4 млрд в сентябре (эта оценка уточнена - в октябре ЦБ сообщал о профиците $9,6 млрд), профицит торгового баланса - $14,3 млрд после $15,3 млрд в сентябре (предварительно оценивался в $13,1 млрд) в результате сокращения экспорта товаров на $2,8 млрд при уменьшении импорта на $1,8 млрд.

Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному в конце октября, при среднегодовой цене нефти марки Brent $83 за баррель профицит счета текущих операций по итогам 2023 года ожидается в размере $60 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами - $122 млрд.

"Рубль во вторник активно теснит доллар, американская валюта впервые с конца июля опустилась ниже 91. Российская валюта укрепляется, с одной стороны, за счет накапливаемого эффекта от повышений ключевой ставки (благодаря им кредитный спрос на импорт сжимается, а вложения в рублях становятся привлекательнее), а с другой - за счет обязательной продажи большей части валютной выручки экспортерами. В текущие объемы реализуемой на рынке выручки могли транслироваться высокие цены на нефть, которые наблюдались в предыдущие месяцы. Мы считаем, что в ближайшее время пара "доллар-рубль" может двигаться в пределах 90,5-92,5, доллар по 90 рублей или чуть ниже мы можем увидеть ближе к концу ноября, когда компании начнут продавать дополнительные объемы валюты для осуществления рублевых налоговых платежей", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

"Российская валюта сегодня завершила день ниже 91 по отношению к доллару США. Оказалась на этом уровне впервые с конца июля. Дополнительно росту рубля сегодня способствовала позитивная динамика нефтяных котировок на фоне сильных данных по инфляции в США, а также позитивные прогнозы от ОПЕК и МЭА по мировому спросу на нефть. Укреплению рубля также способствуют стратегические факторы в виде высокой процентной ставки, как следствие, снижение спроса на импорт и рост доходности рублевых активов, и указ президента о реализации валютной выручки российскими экспортерами. В конце месяца поддержку рублю начнет оказывать налоговый период, в течение которого российские компании будут также реализовывать валютную выручку", - полагает портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев.

Цены на нефть ускорили рост вечером во вторник после публикации данных об октябрьской инфляции в Соединенных Штатах.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 МСК во вторник составляет $83,61 за баррель, что на 1,33% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,42%, до $79,37 за баррель.

Российский нефтеэкспорт в октябре снизился на 70 тыс. баррелей в сутки - до 7,5 млн б/с, при этом рост экспорта нефти не смог компенсировать снижение поставок нефтепродуктов, говорится в отчете МЭА. "Москва пообещала сократить экспорт нефти на 300 тыс. б/с с сентября до конца 2023 года, но предварительные оценки показывают, что общий объем экспорта нефти и нефтепродуктов составит 7,5 млн б/с по сравнению со средним показателем в мае-июне в 7,6 млн б/с ", - отмечается в документе.

Экспорт нефти из РФ в октябре вырос на 100 тыс. б/с к сентябрю, сохранившись на уровне прошлого года - 5 млн б/с, а экспорт нефтепродуктов снизился в октябре на 200 тыс. б/с и был на 300 тыс. б/с меньше, чем год назад - 2,5 млн б/с.

Предполагаемая выручка от экспорта упала на $25 млн - до $18,34 млрд, поскольку более низкие международные цены на нефть более чем компенсировали сокращение скидки на российские сорта нефти по сравнению с нефтью сорта Brent. Цены на российскую нефть и нефтепродукты, за исключением бензина и вакуумного газойля, были выше price cap, установленного G7, отмечает МЭА.

При этом в то время как Brent потеряла $2,84/б за октябрь, средняя стоимость российской нефти утратила вполовину меньше - $1,13 за баррель.

Доходы российского бюджета в октябре, подсчитали аналитики, выросли на 2,4% к сентябрю - до $10,9 млрд, что на 13% больше, чем в октябре 2022 года. "Этот рост примерно отражает тенденции цен и объемов российской нефти и нефтепродуктов с лагом в один-два месяца. Снижение цен и ослабление рубля в октябре 2023 года отразятся в выручке за ноябрь. Выплаты экспортных пошлин (составляющие около 5% от общего объема бюджетных поступлений) выросли на 29%, поскольку цены выросли в сентябре и октябре. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) вырос на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем и остался выше $10 млрд", - подсчитали в МЭА.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 15 ноября на 86,15 копейки, до 91,257 руб./$1, и уменьшил курс евро на 75,33 копейки, до 97,7781 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник уменьшился на 91,69 копейки по отношению к понедельнику и составил 91,1725 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 93,29 копейки и составил 91,1378 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 264,02 млн, из которых $401,072 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $862,948 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 73,55 копейки, до 97,8381 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 65,56 копейки, до 97,787 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR478,313 млн, из которых EUR138,495 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR339,818 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 14 ноября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,5 трлн рублей (при лимите 1,5 трлн рублей и спросе 2 трлн 081,9 млрд рублей) в среднем по ставке 14,72% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 7 ноября, банки разместили 2 трлн 117,9 млрд рублей (при лимите 3 трлн 140 млрд рублей и спросе 2 трлн 117,9 млрд рублей) в среднем по ставке 14,94% годовых.

ЦБ РФ во вторник также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 050,5 млрд рублей (при лимите 1 трлн 730 млрд рублей и спросе 1 трлн 050,5 млрд рублей) в среднем по ставке 14,93% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка выросли во вторник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 13 ноября поднялась на 17 базисных пунктов - до 14,8% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла во вторник относительно понедельника на 5 базисных пунктов - до 13,77% годовых, на 3 месяца - повысилась на 7 базисных пунктов, до 12,87% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 4 базисных пункта, до 10,4% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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