Цены евробондов РФ во вторник вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на позитивную коррекцию UST

Москва. 14 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на позитивную коррекцию цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 14 ноября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют во вторник умеренный рост, отыгрывая публикацию данных о более существенном, чем ожидалось, замедлении инфляции в США. На этом фоне долларовый индекс DXY упал на 1,1%, до минимума за 2 месяца.

Темпы роста потребительских цен (индекс CPI) в Соединенных Штатах в октябре сократились до 3,2% в годовом выражении с 3,7% в сентябре, сообщило министерство труда США. Базовая инфляция (индекс CPI Core), не учитывающая динамику цен на продукты питания и энергоносители, замедлилась до 4% с 4,1% месяцем ранее. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал ослабление инфляции в США в октябре до 3,3% и сохранение темпов роста индекса CPI Core на уровне 4,1%. Данные о динамике инфляции внимательно отслеживает Федеральная резервная система (ФРС), которой предстоит провести еще одно заседание до конца года.

"Базовая инфляция оказалась ниже ожиданий, и это воодушевляющий сигнал для рынков, поскольку это говорит о том, что повышение ставки в декабре исключено", - отмечает аналитик Global X Даманик Дантес, слова которого приводит Market Watch. До публикации отчета Минтруда трейдеры оценивали в 86% шансы на то, что американский ЦБ сохранит базовую процентную ставку неизменной на декабрьском заседании, и в 25% вероятность ее подъема на 25 базисных пунктов в январе 2024 года. Однако после выхода данных эти ожидания резко изменились. Теперь трейдеры практически на 100% уверены, что Федрезерв завершил нынешний цикл ужесточения политики и ждут снижения ставки американским ЦБ по крайней мере четыре раза в 2024 году, по данным CME FedWatch.