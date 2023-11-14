"Финам" понизил целевую цену акций Bristol Myers до $62,7

"Финам" понизил целевую цену акций Bristol Myers Squibb до $62,7 за штуку, что соответствует потенциалу роста в размере 24,9% с текущих ровней и рейтингу "покупать", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Акции американской биофармацевтической компании Bristol Myers за период с начала года просели на 31% на фоне временного ухудшения финансовых результатов - один из ключевых препаратов утратил патентную защиту и сталкивается с конкуренцией дженериков, - пишет аналитик Зарина Саидова. - Мы считаем, что наблюдающаяся с начала года просадка не учитывает в полной мере перспектив экспериментальной линейки Bristol Myers. Блокбастер Opdivo показывает эффективность при широком спектре онкологических заболеваний и раз за разом получает одобрения регуляторов. Изрядно подешевевшие акции компании выглядят интересными с учетом ожидающихся хороших новостей по клиническим испытаниям".

Bristol Myers - американская биофармацевтическая компания, базирующаяся в Нью-Йорке. Ключевые исследовательские площадки расположены в Нью-Джерси и Калифорнии.

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