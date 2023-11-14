SberCIB подтверждает оценку "покупать" для GDR РусАгро

SberCIB Investment Research подтверждает оценку "покупать" для депозитарных расписок (GDR) "РусАгро", сообщается в комментарии старшего аналитика Михаила Красноперова и аналитика Екатерины Усановой.

"РусАгро" в понедельник опубликовало результаты за 3К23 по МСФО. Мы считаем результаты компании сильными с учетом слабой динамики цен на продукцию в масложировом и сельскохозяйственном сегментах. Стоит отметить, что улучшилась рентабельность по EBITDA в мясном сегменте, которая на протяжении года оставалась под давлением. Еще один позитивный момент - снижение долговой нагрузки. Мы сохраняем позитивный взгляд на эмитента и подтверждаем оценку "покупать" для бумаг компании", - указывают эксперты.

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