"Финам" повысил рейтинг бумаг Fix Price до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг депозитарных расписок (GDR) Fix Price с "держать" до "покупать" в связи с существенной коррекцией котировок бумаги в последние месяцы, сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании Сергея Кауфмана.

Прогнозная стоимость указанных бумаг была при этом сохранена экспертами на уровне 406,2 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 20%.

"С максимумов начала сентября расписки Fix Price потеряли в стоимости почти 25%, что было связано с замедлением темпов роста финансовых результатов и противоречивым выбором Казахстана в качестве конечной страны для смены юрисдикции. При этом в ближайшие кварталы темпы роста выручки могут ускориться на фоне более высокой инфляции и открытия новых магазинов. Кроме того, долгосрочный потенциал роста числа магазинов у эмитента сохраняется, а редомициляция на горизонте 1-1,5 года может привести к возобновлению дивидендных выплат", - пишет аналитик в материале.

Fix Price - лидер российского рынка среди ритейлеров, оперирующих в сегменте магазинов фиксированных цен.

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