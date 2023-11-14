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Главная / Мнения аналитиков / "Цифра брокер" рекомендует покупать бумаги ВК с прогнозной ценой 800 руб
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14 ноября 2023 года 16:45
"Цифра брокер" рекомендует покупать бумаги ВК с прогнозной ценой 800 руб
Аналитики "Цифра брокер" присвоили рекомендацию "покупать" бумагам МКПАО "ВК" (ранее VK Company) с прогнозной стоимостью на уровне 800 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале инвестиционной компании. "Рост рекламного рынка, опережающий ожидания, уход иностранных игроков из сегмента, относительно невысокая оценка - все это делает бумаги эмитента одной из самых привлекательных историй на российском фондовом рынке, - указывают эксперты. - Компания активно инвестировала в разработки новых продуктов и контент, а также работу с авторами. Кроме того, важнейшим драйвером роста остается высокий спрос на образовательные сервисы и технологии для бизнеса от ВК. Наблюдается рост не только финансовых, но и операционных показателей. Эмитент сохраняет высокие темпы роста основного бизнеса". "Несмотря на то, что "ВК" - это "компания роста", и темпы роста выручки являются более важным индикатором при оценке перспектив бизнеса, инвесторы скептически оценивают перспективы ее бумаг. Они ссылаются на слабую динамику EBITDA и убыточность компании. Мы склонны не соглашаться с таким мнением. Отрицательные значения EBITDA крупнейших мировых игроков отрасли, Pinterest Inc. и SnapChat, не помешали росту их капитализации более чем на треть в 2023 году. Мы сравнили компанию с мировыми аналогами на основе мультипликаторов EV/ Выручка, P/S, P/B и пришли к заключению о существенной недооценке акций. Даже в сравнении с "Яндексом" просматривается очевидный дисконт в оценках. Мы ожидаем, что "ВК" продолжит активно развиваться и открывать новые направления. По мере развития проявится экономия на масштабе, что позволит вывести показатель EBITDA и чистую прибыль в устойчиво положительные значения", - пишут аналитики в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВК-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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