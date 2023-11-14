Вероятно продолжение роста цен акций Boeing и Rivian в ближайшее время - инвестбанк "Синара"

Вероятно продолжение роста котировок акций Boeing Co. и Rivian Automotive Inc. в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

"Котировки Boeing в понедельник выросли на 4% после сообщения о том, что перевозчики Emirates и FlyDubai заказали у авиагиганта 125 самолетов на сумму $63 млрд - эквивалентно 69% выручки Boeing, прогнозируемой рынком на 2024 год. В случае поставок самолетов на протяжении пяти лет (сроки пока не определены) выручка увеличивается более чем на 10% в год. Мы считаем новость позитивной и прогнозируем дальнейший рост котировок эмитента в ближайшее время", - указывают эксперты.

"Акции Rivian Automotive подорожали в понедельник на 5,9%: стало известно, что компания получила разрешение на строительство нового производственного комплекса в штате Джорджия. Планируется выпускать 400000 автомобилей в год. Напомним, что в 2023 году эмитент собирается поставить 52000 машин. Считаем новость позитивной для котировок бумаг автопроизводителя и ожидаем продолжение их роста", - отмечают аналитики банка.

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