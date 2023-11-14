Рубль днем уверенно растет к основным валютам на фоне свежих данных относительно экспорта нефти

Москва. 14 ноября. Доллар США, евро и китайский юань дешевеют на Московской бирже днем во вторник; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне свежих данных о росте доходов от экспорта нефти.

Курс доллара США составил 90,77 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 85,5 копейки ниже закрытия предыдущих торгов. Доллар опустился ниже 91 руб. впервые с 28 июля. Евро к этому времени стоил 97,3 руб./EUR1, подешевев на 75,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 80,89 копейки, до 93,71 руб. Курс китайского юаня опустился на 11,2 копейки - до 12,43 руб. Юань торгуется ниже 12,5 руб. впервые с 3 ноября.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль днем во вторник усилил рост в основных валютных парах, обновил максимум с конца июля к доллару на фоне публикации обновленного отчета Международного энергетического агентства (МЭА) в отношении перспектив спроса, в котором содержатся данные об экспорте российской нефти. Поддержку рублю также продолжают оказывать ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банка России и решение об обязательной продаже валютной выручки компаниями-экспортерами, принятое российскими властями в середине октября.

Российский нефтеэкспорт в октябре снизился на 70 тыс. баррелей в сутки - до 7,5 млн б/с, при этом рост экспорта нефти не смог компенсировать снижение поставок нефтепродуктов, говорится в отчете МЭА. "Москва пообещала сократить экспорт нефти на 300 тыс. б/с с сентября до конца 2023 года, но предварительные оценки показывают, что общий объем экспорта нефти и нефтепродуктов составит 7,5 млн б/с по сравнению со средним показателем в мае-июне в 7,6 млн б/с ", - отмечается в документе.

Экспорт нефти из РФ в октябре вырос на 100 тыс. б/с к сентябрю, сохранившись на уровне прошлого года - 5 млн б/с, а экспорт нефтепродуктов снизился в октябре на 200 тыс. б/с и был на 300 тыс. б/с меньше, чем год назад - 2,5 млн б/с.

Предполагаемая выручка от экспорта упала на $25 млн - до $18,34 млрд, поскольку более низкие международные цены на нефть более чем компенсировали сокращение скидки на российские сорта нефти по сравнению с нефтью сорта Brent. Цены на российскую нефть и нефтепродукты, за исключением бензина и вакуумного газойля, были выше price cap, установленного G7, отмечает МЭА.

При этом в то время как Brent потеряла $2,84/б за октябрь, средняя стоимость российской нефти утратила вполовину меньше - $1,13 за баррель.

Доходы российского бюджета в октябре, подсчитали аналитики, выросли на 2,4% к сентябрю - до $10,9 млрд, что на 13% больше, чем в октябре 2022 года. "Этот рост примерно отражает тенденции цен и объемов российской нефти и нефтепродуктов с лагом в один-два месяца. Снижение цен и ослабление рубля в октябре 2023 года отразятся в выручке за ноябрь. Выплаты экспортных пошлин (составляющие около 5% от общего объема бюджетных поступлений) выросли на 29%, поскольку цены выросли в сентябре и октябре. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) вырос на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем и остался выше $10 млрд", - подсчитали в МЭА.

Экспорт товаров из РФ в январе-сентябре 2023 года сократился относительно аналогичного периода 2022 года на 29,4% и составил $316,9 млрд, между тем, говорится в материалах ФТС.

Импорт за тот же период вырос на 18,3%, достигнув $213,3 млрд.

Объем внешней торговли в январе-сентябре 2023 года составил $530,2 млрд против $629,2 млрд за аналогичный период годом ранее (снижение на 15,7%).

Положительное внешнеторговое сальдо РФ по итогам девяти месяцев 2023 года, как следует из данных ФТС, сократилось в 2,6 раза по сравнению с январем-сентябрем 2022 года и составило $103,6 млрд (годом ранее - $268,6 млрд).

ФТС публиковала статистические данные о внешней торговле последний раз весной этого года. Как сообщалось, в марте служба заявила о частичном возобновлении публикации данных, приостановленной в апреле 2022 года (в частности, в марте были опубликованы данные по экспорту-импорту товаров за 2022 год и за январь 2023 года). Однако с апреля 2023 года публикации снова были поставлены на паузу.

Возможно закрепление курса пары доллар/рубль в диапазоне 90-92 руб./$1 на торгах во вторник, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Утром вторника курс рубля сохраняет инерцию к укреплению. Ждем, что восстановление цен на нефть будет способствовать в течение дня закреплению доллара в диапазоне 90-92 руб./$1, в который американская валюта пыталась, но не смогла перейти на прошлой неделе. По-прежнему рассчитываем на уход доллара к 90 руб./$1 с попытками отката ниже по мере приближения к налоговым выплатам (28 ноября) - продажи валютной выручки экспортеров в отсутствие конъюнктурных шоков способны, по нашим оценкам, обеспечить достаточное для развития укрепления рубля предложение валюты на рынке", - пишет аналитик в комментарии.

Рубль может укрепиться во вторник до 91 руб./$1, Brent продолжит торговаться в интервале $82-83 за баррель, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль укрепился в понедельник на 0,8%, до 91,6 руб./$1. При этом обороты торгов были довольно низкими. Похоже, что спрос на иностранную валюту сейчас невелик и покупатели ждут более привлекательных уровней. Во вторник утром рубль отступил к 91,8 руб./$1, но по итогам дня может восстановиться до 91 руб./$1", - пишут эксперты инвестбанка.

Баррель Brent подорожал в понедельник на $1,09, до $82,52. ОПЕК в ежемесячном отчете выразила уверенность в том, что спрос на нефть будет расти быстрыми темпами. Аналитики ожидают, что во вторник Brent продолжит торговаться в интервале $82-83 за баррель.

Цены на нефть развернулись вниз, слабо понижаются на дневных торгах во вторник после публикации ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 МСК во вторник составляет $82,34 за баррель, что на 0,21% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,13%, до $78,14 за баррель.

МЭА повысило прогноз роста глобального спроса на нефть в 2023 году на 113 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 2,367 млн б/с. Таким образом, организация ожидает, что мировой спрос на нефть в этом году составит 101,96 млн б/с.

Предложение нефти на мировом рынке в текущем году повысится на 1,7 млн б/с, до рекордных 101,8 млн б/с, главным образом, благодаря увеличению добычи в США и Бразилии, прогнозирует МЭА. В частности, производство нефти в Штатах в 2023 году может достигнуть рекордных 19,3 млн б/с, отмечают в организации.

В то время как Саудовская Аравия и Россия ограничивают добычу, США наращивают ее. В октябре объем производства нефти в Штатах был на 1,2 млн баррелей в сутки выше, чем годом ранее, отмечают в МЭА.

Страны ОПЕК+ в октябре добывали 36,51 млн б/с нефти, в то время как по условиям соглашения могли извлекать 36,92 млн б/с, подсчитали аналитики МЭА. Таким образом, отставание от плана с учетом всех добровольных ограничений по итогам прошедшего месяца составило 400 тыс. б/с.