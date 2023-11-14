S&P 500 готов продолжить восхождение к уровню 4500п - Freedom Finance Global

S&P 500 готов продолжить восхождение к уровню 4500 пунктов на торгах во вторник, полагает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

Волатильность во вторник будет высокой в связи с публикацией важной макростатистики, считает эксперт. В центре внимания данные инфляции за октябрь. Консенсус предполагает замедление роста CPI до 3,3% г/г и повышение на 0,1% м/м. Если фактические данные окажутся хотя бы немного выше прогноза, это остановит ралли на фондовом рынке и усилит опасения по поводу длительной жесткой монетарной политики, уверен Ващенко. Также в фокусе голосование в палате представителей Конгресса по вопросу бюджета, вероятность нового шатдауна оценивается в 40%. Если же данные по инфляции не встревожат инвесторов, ралли, на взгляд аналитика, может продолжиться.

"Накануне S&P 500 стабилизировался после пробоя уровня 4400 пунктов, - констатирует стратег инвесткомпании. - Выход из фигуры "флаг" указывает на возможность продолжения ралли до середины декабря на фоне благоприятной сезонности. Значимая поддержка переместилась на отметку 4335 пунктов, где пролегает 50-дневная скользящая средняя, ранее служившая сопротивлением. Пока эта поддержка сохраняет актуальность, S&P 500 способен продолжить рост с целью тестирования 4500 пунктов. Индикатор RSI еще не достиг зоны перекупленности".

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