Вероятны попытки тестирования парой рубль/доллар отметки 90 руб./$1 до конца года - Росбанк

Вероятны попытки тестирования парой рубль/доллар отметки 90 руб./$1 до конца года, говорится в комментарии Росбанка.

Аналитики отмечают, что в октябре тренд на ослабление рубля наконец развернулся: оттолкнувшись от максимума года 102,3 руб./$1, пара USD/RUB уже трижды вплотную подходила к 91,5 руб./$1. В качестве наиболее значимого повода к укреплению эксперты банка рассматривают решение вернуть обязательную продажу валютной выручки для части экспортеров.

"Причем это решение наслоилось на рекордные для 2023-го выплаты налогов в октябре - отток рублевой ликвидности в бюджет составил 4,2 трлн руб., - подчеркивается в комментарии. - Заметим, что контроль за экспортной выручкой удерживает объемы биржевых торгов высокими даже по окончании налоговой недели. Повышение Банком России ключевой ставки до 15% годовых выступило вспомогательным аргументом для рубля, учитывая медленное торможение экономической активности и спроса на импорт. До конца года USD/RUB может начать тестировать отметку 90 руб./$1 с оглядкой на решение Банка России возобновить операции покупки валюты для пополнения ФНБ (ожидается в ноябре)".

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