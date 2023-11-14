Акции Сегежа групп пока не интересны для инвестиций - ПСБ

Акции "Сегежа групп" пока не интересны для инвестиций, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Лесопромышленный холдинг представил финансовые и операционные результаты за 3 квартал и 9 месяцев, - отмечает в комментарии. - В целом показатели оказались лучше консенсуса по выручке и чистому убытку. Тем не менее, год к году у "Сегежи" слабые результаты. Компания переживает трудный период трансформации рынков сбыта, также сказывается сокращение цен на продукцию леспрома и рост издержек. Как следствие - снижение всех показателей и существенный скачок долговой нагрузки до 10,4х по показателю чистый долг/OIBDA (против 3,5х на конец сентября 2022)".

Однако эксперты указывают, что квартал к кварталу у компании есть позитивные сдвиги: "Сегежа" смогла нарастить выручку за счёт увеличения объёмов реализации продукции и ослабления курса рубля. OIBDA увеличилась символически, что обусловлено ростом издержек, в итоге просела и маржинальность.

"Тем не менее чистый убыток сократился относительно II квартала на 17% за счёт курсовых разниц, - констатируют аналитики. - Пока не считаем бумаги "Сегежи" интересными для инвестиций. Опасаемся, что по году увеличится долговая нагрузка и сохранится давление на OIBDA, если цены на лесопродукцию не начнут расти и рубль ещё укрепится".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.