Серьезных поводов для снижения у рынка акций РФ в настоящее время нет - "Солид Брокер"

Серьезных поводов для снижения у российского фондового рынка в настоящее время нет, считают аналитики инвестиционной компании "Солид Брокер".

"Российский рынок акций начал торги вторника в "красной зоне", несмотря на некоторое улучшение внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры. Серьезных поводов падать у рынка сейчас нет, однако мы заметили, что еще в понедельник начались массовые распродажи в компаниях "третьего эшелона", особенно в тех, которые необоснованно сильно выросли в течение года. Как правило, когда так массово падает определенный тип акций, это говорит о выходе основного игрока, который ранее скупал бумаги. Но при этом те частные инвесторы, которые заходили в бумаги с "плечом" под залог бумаг "первого эшелона", сейчас могут получать "маржин-коллы", что еще больше усиливает движение (в том числе и по "первому эшелону"). Об этом косвенно говорит и рост ставок на денежном рынке. Поэтому мы считаем, что как только движение затихнет, то можно будет выкупать просадки по наиболее интересным акциям", - пишут эксперты в обзоре.

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