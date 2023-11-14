"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Zijin Mining Group с целевой ценой HKD12,34 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 7,3% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Zijin Mining Group реализует стратегию быстрого роста, приобретая качественные активы по всему миру, и диверсифицирует бизнес за счет перспективных направлений, - пишет аналитик Алексей Калачев. - Это уже не только один из крупнейших в мире золотодобытчиков, но и один из лидеров по добыче меди. Также Zijin собрала пакет активов с крупными запасами лития и претендует на место в топ-10 его производителей. У компании большие перспективы, хотя быстрый рост затрат на новые проекты и слабая динамика в промышленных металлах снижают прибыль. Сейчас компания, на наш взгляд, оценена адекватно, но в случае коррекции акции Zijin Mining Group снова станут интересными к покупке".

Zijin Mining Group - крупная международная горнодобывающая корпорация, занимается разведкой, добычей и производством золота, меди, цинка, серебра и других минеральных ресурсов в 16 странах и 15 провинциях Китая.

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