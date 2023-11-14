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14 ноября 2023 года 11:44

Рынок акций РФ утром снижается в ожидании санкций ЕС, лидирует в откате "АЛРОСА"

Москва. 14 ноября. Рынок акций РФ утром во вторник корректируется вниз на фоне укрепления рубля и фиксации прибыли игроками в ожидании новых антироссийских санкций ЕС, в то время как настроения на внешних площадках несколько улучшились. Индекс Мосбиржи откатился ниже 3220 пунктов во главе с бумагами "АЛРОСА" из-за ожиданий западных санкций в отношении компании.

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 3217,28 пункта (-1%, минимум сессии - 3204,08 пункта), индекс РТС - 1108,38 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 4,2%.

Доллар просел до 91,45 рубля (-0,17 рубля).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-4,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-2,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1% и -0,5% "префы"), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,6% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,3%).

Чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ за 9 месяцев 2023 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 17,7% - до 369,5 млрд рублей, говорится в отчете компании. Выручка компании за этот период снизилась на 4% (до 2,413 трлн рублей), себестоимость - на 2% (до 1,824 трлн рублей), валовая прибыль - на 4,3% (до 588,787 млрд рублей).

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+2,2%), акции "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", сложившаяся ситуация в сфере макроэкономики и геополитики не позволяет индексу МосБиржи показать уверенное движение в ту или иную сторону. На коротком горизонте рынок продолжит двигаться в боковике в рамках 3000-3300 пунктов по индексу МосБиржи.

По оценкам экспертов "БКС МИ", негатив может проявиться на фоне новых западных санкций, которые планируется обнародовать уже в среду - они будут направлены на алмазодобывающую промышленность и нефтяные компании. При этом рубль, вероятно, продолжит укрепление до уровня 90 руб./$1, что также будет давить на котировки бумаг российских компаний. В США все внимание будет приковано к данным по инфляции, публикация которых приведет к росту волатильности в случае расхождения с консенсус-прогнозом, который предполагает замедление темпов роста ИПЦ с 3,7% в сентябре до 3,3% в октябре, полагают аналитики "БКС МИ".

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи во вторник может снизиться в направлении отметки 3200 пунктов. Накануне появились сообщения о том, что уже в среду Еврокомиссия представит 12-й пакет антироссийских санкций. Кроме того, последние дни лишь акции Сбербанка удержали рынок от отката, а во вторник и они могут оказаться в "минусе" после двух дней роста. Негативно может сказаться и укрепление рубля, пара доллар-рубль торгуется вблизи 91,5 руб./$1.

Не исключено, что во вторник будет опубликована рекомендация СД "Роснефти" по промежуточным дивидендам за 2023 год. Если оно не разочарует инвесторов, это может поддержать бумаги нефтегазовых компаний, считает Головинов.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, консолидация рынка акций РФ чуть ниже отметки 3250 пунктов по индексу Мосбиржи, которая знаменует начало зоны сильного сопротивления, продолжается 7 сессий подряд. Обычно после такого узкого боковика следует сильное движение. Но пока сложно прогнозировать, в какую сторону оно будет: и снижение, и подъем рынка выглядят сейчас равновероятными, считает эксперт.

Готовящийся 12-й антироссийский пакет европейских санкций не выглядит страшным для рублевых активов. Пока известно, что кроме мер в отношении физлиц и ряда компаний он может ввести запрет на покупку российских алмазов и ужесточение контроля за "потолком" цен на российскую нефть, отмечает Антонов.

На прошлой неделе нефть Brent пыталась протестировать на прочность сильную поддержку $80 за баррель. Сходу пройти ее не удалось, но наблюдавшийся впоследствии отскок не выглядит убедительным и пока не похож на разворот и начало движения с целью выше $90 за баррель. От "Роснефти" инвесторы продолжают ожидать оглашения итогов пятничного заседания совета директоров по размеру промежуточных дивидендов. Сами по себе дивиденды в свете высоких доходностей облигаций и депозитов становятся малоинтересными, но если они будут двузначными в годовом выражении, то не исключено небольшое ралли в "Роснефти", которое вполне может увести бумагу в район следующего сопротивления 640 руб., расположенного чуть ниже исторического максимума, считает Антонов.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, для индекса Мосбиржи сопротивлением выступает отметка 3255 пунктов, поддержкой - 3225 пунктов. "Роснефть" пока не обнародовала решение совета директоров по промежуточным дивидендам, которое в случае приятных сюрпризов может способствовать пробою акциями НК психологически важной отметки 600 руб. За рубежом ждут данных по потребительской инфляции США, которые могут повлиять на среднесрочные настроения в акциях.

В США накануне индексы акций изменились на 0,1-0,2%, при этом Dow Jones (+0,2%) поднялся до максимума с 20 сентября, в том числе благодаря росту котировок акций Boeing (+4%).

Негативной новостью для рынка стало изменение Moody''s прогноза рейтингов США на "негативный" со "стабильного". Международное рейтинговое агентство отметило существенное увеличение стоимости обслуживания госдолга, а также усиление "политической поляризации" в стране. При этом долгосрочный кредитный рейтинг и рейтинг приоритетного необеспеченного долга США были подтверждены на наивысшем уровне - "AAA".

В пресс-релизе Moody''s отмечается, что изменение прогноза рейтингов обусловлено растущими рисками ухудшения финансовой устойчивости страны, которые больше не компенсируются в полной мере "уникально сильной кредитоспособностью" страны.

Важным фактором, который определит направление движения рынка в ближайшие дни, станут данные о динамике потребительских цен в США в октябре, публикация которых запланирована на 16:30 МСК во вторник.

По прогнозам, темпы инфляции замедлились до 3,3% в годовом выражении по сравнению с 3,7% в сентябре, сообщает Trading Economics. Между тем базовая инфляция (без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) осталась на уровне 4,1%.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng просел на 0,1%), стабильны Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились менее чем на 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы подросли на 0,02-0,2%).

Инвесторы ждут публикации важных экономических показателей. Во вторник выйдут данные об октябрьской инфляции в США, в среду - данные об изменении ВВП Японии в III квартале, а также о промышленном производстве, розничных продажах и безработице в Китае в октябре.

Также инвесторы ожидают переговоров между США и Китаем.

На нефтяном рынке утром во вторник цены пытаются продолжить рост предыдущего дня.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $82,73 за баррель (+0,3% и +1,3% в понедельник), декабрьская цена WTI - $78,47 за баррель (+0,3% и +1,4% накануне).

Позитивным фактором для нефтяного рынка стал обновленный прогноз ОПЕК относительно глобального спроса на топливо.

ОПЕК в понедельник повысила прогноз роста потребления нефти в 2023 году на 50 тыс. баррелей в сутки, до 2,46 млн б/с. Таким образом, теперь ожидается, что спрос на нефть в 2023 году составит 102,1 млн б/с. Оценка роста спроса в 2024 году сохранена на уровне 2,25 млн б/с - до 104,36 млн б/с.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали акции "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-24,1%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-15,5%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (-15,4%), ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (-14,9%).

Выросли бумаги ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+16,9%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (+8,8%), расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (+2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 17,14 млрд рублей (из них 3,41 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,6 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,01 млрд рублей на акции "Роснефти").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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