"Тинькофф Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций Henderson

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций российского ритейлера Henderson на фоне отчета компании за 9М23, сообщается в комментарии.

"Оператор крупной сети магазинов мужской одежды, обуви и аксессуаров представил первую с начала торгов отчетность - по РСБУ за 9 месяцев 2023 года. Выручка выросла на 30% г/г, в том числе благодаря увеличению продаж в сопоставимых магазинах (LFL-продажи) на 26% г/г. Компания также показала, что умеет контролировать операционные издержки. Так, рентабельность по операционной прибыли возросла до 25,8% г/г с 21,9% годом ранее", - пишут аналитики.

Они сохраняют позитивный взгляд на акции Henderson и целевую цену 810 руб./акцию на горизонте года. Эксперты считают, что компания продолжит показывать сильные финансовые результаты за счет роста доли рынка, выгодных условий аренды и увеличения доли салонов нового формата.

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