"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку акций Северстали и ММК

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку перспектив цены акций "Северстали" и "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании.

"Мировые цены на сталь, особенно в Китае, могут продолжить расти на фоне ограничения производства и постепенного восстановления спроса. Напомним, по недавним сообщениям в прессе, члены Ассоциации производителей железа и стали Китая (CISA) (около 70% производства стали в стране) понизили среднедневные объемы производства на 5,7% в период 21-31 октября по сравнению с десятью днями ранее. Цены в России также могут вырасти с 2-3-месячным лагом. Мы сохраняем позитивный взгляд на "Северсталь" и "ММК". У компаний солидные финансовые показатели, а потенциальная дивидендная доходность на среднем горизонте превышает 15%", - указывают эксперты.

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