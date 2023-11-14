"Финам" понизил целевую цену акций VanEck Gold Miners ETF до $36,8, сохранив рейтинг "покупать". Потенциал роста на горизонте 12 месяцев составляет 35%, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"VanEck Gold Miners ETF - старейший, крупнейший и один из самых популярных фондов в сегменте золотодобычи. Золото не теряет актуальности в качестве защитного инструмента в период высоких геополитических рисков, а также во время рецессий и стагфляции. Акции биржевого фонда VanEck Gold Miners ETF, инвестирующего в акции широкого списка глобальных золотодобывающих компаний, по нашей новой оценке, сохраняют привлекательный потенциал роста в среднесрочной перспективе", - пишет аналитик Алексей Калачев.

VanEck Gold Miners ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс NYSE Arca Gold Miners Index и инвестирующий в акции золотодобывающих компаний.

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