Ключевые события вторника в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика России, США и еврозоны; результаты "Интер РАО":

- Финансовые результаты "Интер РАО" за 3К23;

- Платежный баланс РФ за октябрь;

- Индекс потребительских цен в США за октябрь;

- Индекс оптимизма малого бизнеса в США за октябрь;

- Индекс экономических настроений ZEW для Германии и еврозоны за ноябрь;

- Предварительные данные по ВВП еврозоны за 3К23;

- Ежемесячный отчет Международного энергетического агентства;

- Недельный отчет Американского института нефти по запасам углеводородов.

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