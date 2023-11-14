Рубль может укрепиться во вторник до 91 руб./$1 - SberCIB

Рубль может укрепиться во вторник до 91 руб./$1, Brent продолжит торговаться в интервале $82-83 за баррель, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль укрепился в понедельник на 0,8%, до 91,6 руб./$1. При этом обороты торгов были довольно низкими. Похоже, что спрос на иностранную валюту сейчас невелик и покупатели ждут более привлекательных уровней. Во вторник утром рубль отступил к 91,8 руб./$1, но по итогам дня может восстановиться до 91 руб./$1", - пишут эксперты инвестбанка.

Баррель Brent подорожал на $1,09, до $82,52. ОПЕК в ежемесячном отчете выразила уверенность в том, что спрос на нефть будет расти быстрыми темпами. Аналитики ожидают, что во вторник Brent продолжит торговаться в интервале $82-83 за баррель.

"Доходности российских гособлигаций в понедельник выросли в среднем на 12 б. п. - в пятницу вечером вышли данные об ускорении недельной инфляции в России, - напоминают в SberCIB. - Во вторник доходности могут подняться еще на несколько базисных пунктов, что часто происходит в дни объявления условий аукционов. Мы ожидаем, что Минфин в ближайшее время продолжит предлагать исключительно выпуски с фиксированным купоном".

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