Индекс Мосбиржи готовится к сильному движению - "Алор Брокер"

Снижение и подъем индекса Мосбиржи при выходе из узкого бокового торгового диапазона выглядят в текущий момент равновероятными, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Торги на российском рынке акций по индексу Мосбиржи закрылись в понедельник без изменений - индикатор как рос в течение дня, так и снижался. Консолидация чуть ниже отметки 3250 пунктов, которая знаменует начало зоны сильного сопротивления, продолжается семь сессий подряд. Обычно после такого узкого боковика следует сильное движение. Но мы пока не беремся прогнозировать, в какую сторону оно будет - и снижение, и подъем выглядят сейчас равновероятными", - пишет эксперт в обзоре. -

"Готовящийся 12-й антироссийский пакет санкций не выглядит страшным для рублевых активов. Пока известно, что кроме мер в отношении физлиц и ряда компаний он может ввести запрет на покупку российских алмазов и ужесточение контроля за "потолком" цен на российскую нефть, - указывает Антонов. - Что касается "АЛРОСА", то ее акции мы ранее рекомендовали продавать и не из-за готовящихся ограничений, а в связи с переполненностью мирового рынка алмазов и падением цен на них. Контроль же за "потолками" вряд ли приведет к изменению объемов и цен поставок российской нефти. Для акций нефтяных компаний более негативным является относительная слабость нефти и укрепление рубля".

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