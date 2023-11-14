Вероятно снижение индекса Мосбиржи к 3200п во вторник - ПСБ

Вероятно снижение индекса Мосбиржи в направлении отметки 3200 пунктов на торгах во вторник, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"В понедельник появились сообщения о том, что уже в среду Еврокомиссия представит двенадцатый пакет антироссийских санкций. Кроме того, последние дни лишь акции Сбербанка удержали рынок от отката, во вторник и они могут оказаться в минусе после двух дней роста. Негативно может сказаться и укрепление рубля, - указывает эксперт в комментарии. - Не исключено, что в течение дня будет опубликована рекомендация совета директоров "Роснефти" по дивидендам. Если она не разочарует инвесторов, это может поддержать бумаги нефтегазовых компаний".

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