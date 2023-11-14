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14 ноября 2023 года 09:38

Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 14 ноября. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внутренних и внешних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили сессию в понедельник без единой динамики, при этом Dow Jones Industrial Average поднялся до максимума с 20 сентября, в том числе благодаря росту котировок акций Boeing. Важным фактором, который определит направление движения рынка в ближайшие дни, станут данные о динамике потребительских цен в США в октябре, публикация которых запланирована на вторник. По прогнозам, темпы инфляции замедлились до 3,3% в годовом выражении по сравнению с 3,7% в сентябре, сообщает Trading Economics. Между тем базовая инфляция (без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) осталась на уровне 4,1%.

Негативной новостью для рынка стало изменение агентством Moody''s прогноза рейтингов США на "негативный" со "стабильного". Международное рейтинговое агентство отметило существенное увеличение стоимости обслуживания госдолга, а также усиление "политической поляризации" в стране. При этом долгосрочный кредитный рейтинг и рейтинг приоритетного необеспеченного долга США были подтверждены на наивысшем уровне - "AAA". В пресс-релизе Moody''s отмечается, что изменение прогноза рейтингов обусловлено растущими рисками ухудшения финансовой устойчивости страны, которые больше не компенсируются в полной мере "уникально сильной кредитоспособностью" страны.

Большинство фондовых индексов крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в ходе торгов во вторник, исключением выступает только гонконгский рынок. Инвесторы ждут публикации важных экономических показателей. В том числе в среду будут обнародованы данные об изменении ВВП Японии в III квартале, а также о промышленном производстве, розничных продажах и безработице в Китае в октябре, а вечером во вторник - об октябрьской инфляции в США. На этом фоне японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов увеличился на 0,34%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:39 МСК вырос на 0,2%, в то время как гонконгский Hang Seng опустился на 0,1%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:34 МСК повысился на 1,2%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 с открытия рынка прибавил 0,8%.

В свою очередь цены на нефть поднимаются во вторник, продолжая рост предыдущей сессии. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $82,74 за баррель, что на 0,27% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В понедельник цена этих контрактов выросла на 1,3%, до $82,52 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени также на 0,27%, до $78,47 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на 1,4%, до $78,26 за баррель.

Позитивным фактором для нефтяного рынка стал обновленный прогноз ОПЕК относительно глобального спроса на топливо. ОПЕК в понедельник повысила прогноз роста потребления нефти в 2023 году на 50 тыс. баррелей в сутки, до 2,46 млн б/с. Таким образом, теперь ожидается, что спрос на нефть в 2023 году составит 102,1 млн б/с. Оценка роста спроса в 2024 году сохранена на уровне 2,25 млн б/с - до 104,36 млн б/с.

До этого цены на нефть снижались три недели подряд на опасениях по поводу замедления ведущих экономик мира, включая США и Китай, отметил аналитик City Index Фавад Разакзада. После коррекции эти опасения уже в значительной степени заложены в текущие котировки, добавил он. "Фундаментальные показатели все еще поддерживают цены, и мы ожидаем дефицита топлива на рынке до конца текущего года", - написал Уоррен Паттерсон из ING Groep NV.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 13 ноября выросла в 1,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 6,529 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,197 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился на 0,1% и составил 106,13 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (11-13 ноября) потерял 0,03%, опустившись до 864,99 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "РЖД-001P-16R" (-1,3%), "Сегежа Групп-002P-01R" (-0,71%) и "Роснефть-002Р-03" (-0,49%), а в лидерах повышения - облигации "Газпром Капитал БО-001Р-03" (+1,09%), "Металлоинвест БО-04" (+0,67%) и "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (+0,5%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что МФК "Лайм-займ" установила ставку 1-12-го купонов 3-летних облигаций серии 001P-03 объемом 500 млн рублей на уровне 20% годовых. Ставка 13-24-го купонов составит 18% годовых, 25-36-го купонов - 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 10% от номинала будет погашено одновременно с выплатами 6-го, 12-го, 18-го, 24-го, и 30-го купонов. Размещение займа начнется 15 ноября. Оно пройдет только для квалифицированных инвесторов.

Росэксимбанк установил ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии 002P-04 с офертой через 3 года объемом 20 млрд рублей на уровне 17% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 10 ноября. Купоны по выпуску будут переменными и квартальными. Формула для расчета: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс спред в 200 базисных пунктов (2% годовых). При открытии книги заявок ориентир спреда составлял не выше 225 базисных пунктов. Объем размещения по итогам сбора заявок был увеличен с 10 млрд рублей до 20 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 16 ноября.

ГК "Автодор" 17 ноября с 11:30 до 14:30 мск планирует провести сбор заявок на годовые облигации серии БО-005Р-05 объемом 3,5 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не более 200 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 1 год, купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 21 ноября.

Коллекторское агентство "АйДи Коллект" приняло решение о размещении выпуска 3-летних облигаций 6-й серии объемом 2,5 млрд рублей. Номинал одной облигации составит 1 тыс. рублей, по займу будут выплачиваться ежемесячные купона. По выпуску будет предоставлена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента, без предоставления обеспечения исполнения обязательств по ним.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 5-го купона облигаций серии 001P-26R на уровне 14,89% годовых. Компания разместила выпуск 5-летних бондов объемом 30 млрд рублей в июле 2023 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,6% годовых. Ежемесячные купоны по выпуску переменные и рассчитываются по формуле: RUONIA плюс спред 130 базисных пунктов.

КН ФПК "Гарант-инвест" выставила оферту по соглашению с владельцами облигаций серии 001Р-07. Период предъявления бумаг к оферте пройдет с 5 по 12 марта 2025 года. Дата приобретения - 14 марта 2025 года. Количество приобретаемых бумаг - не более 4 млн штук, цена приобретения - 103% от непогашенной части номинала. Эмитент начал размещение 5-летнего выпуска номинальным объемом 4 млрд рублей в августе 2023 года, на текущий момент размещены облигации на 2,8 млрд рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 14,5% годовых, ставка 13-60-го купонов составит 13% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 36-го купона будет погашено 25% от номинальной стоимости бондов, в даты выплат 48-го и 60-го купонов - по 37,5% от номинала.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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