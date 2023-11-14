Возможно закрепление рубля в диапазоне 90-92 руб./$1 во вторник - ПСБ

Возможно закрепление курса пары доллар/рубль в диапазоне 90-92 руб./$1 на торгах во вторник, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Утром вторника курс рубля сохраняет инерцию к укреплению. Ждем, что восстановление цен на нефть будет способствовать в течение дня закреплению доллара в диапазоне 90-92 руб./$1, в который американская валюта пыталась, но не смогла перейти на прошлой неделе. По-прежнему рассчитываем на уход доллара к 90 руб./$1 с попытками отката ниже по мере приближения к налоговым выплатам (28 ноября) - продажи валютной выручки экспортеров в отсутствие конъюнктурных шоков способны, по нашим оценкам, обеспечить достаточное для развития укрепления рубля предложение валюты на рынке", - пишет аналитик в комментарии.

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